Алена Винницкая впервые поделилась воспоминаниями об умершем отце

Ведущая и певица Алена Винницкая потеряла отца, когда ей был 21 год.

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Ведущая «Зіркового шляху» Алена Винницкая в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» впервые рассказала об отце.

Певица вспомнила забавный случай, который произошел в их семье.

«Когда родился мой старший брат, папа не очень этому обрадовался. Он звонил в роддом и кричал: «Вы все перепутали, у меня должна быть дочь Алена! А вы мне рассказываете, что у меня родился сын, – поделилась певица в интервью для канала «Украина». – Мама пообещала ему обязательно родить дочь».

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Виктора Винницкого не стало, когда Алене был 21 год. К тому времени еще не пришли слава и огромная популярность, певица еще не ездила на гастроли. Она очень жалеет, что отец так и не увидел ее творческого взлета. Хотя догадывался, что дочку ждет успех.

«Когда я начала писать стихи, папа меня поддержал, – рассказала певица в интервью для канала «Украина». – А как только стало получаться, он заставлял меня: каждый день надо было что-то написать. Даже если мне ничего не хотелось делать – все равно напоминал и затем отправлял стихи в «Пионерскую правду». Я думаю, что для него еще очень важен был успех».

А что касается первых юношеских признаний, в этом случае отец будущей певицы был ревнив.

«Он не принимал ни одного появившегося на горизонте парня, – призналась ведущая программы «Зірковий шлях». – Это всегда были скандалы».

Сегодня певица многое бы отдала, чтобы отец был жив.

«Сейчас, когда я вспоминаю те глупые обиды на него, они мне кажутся какими-то песчинками. Я бы много чего ему рассказала, – призналась Алена Винницкая в интервью для канала «Украина». – Он действительно меня очень сильно любил».

Напомним, ранее Алена Винницкая рассказала, что происходит у них с супругом в отношениях.

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