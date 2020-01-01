Впервые в истории "Ревизора" посетитель сам наградил заведение

Юлия Панкова проверила популярный грузинский ресторан в Кривом Роге.

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Наш хлеб – ваш хлеб. На такое гостеприимство посетителям намекают в грузинском ресторане Puri Chveni, который находится в Кривом Роге. Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, довольны ли здесь посетители сервисом, гостеприимством и блюдами.

– К ревизии мы привлекли нашего тайного покупателя Александра, – рассказывает ведущая. – К сожалению, парень передвигается на инвалидной коляске. Чтобы попасть в ресторан, ему надо преодолеть высоченные лестницы, ведь пандус заведение не предусмотрело. Нам было важно понять, помогут ли человеку с инвалидностью попасть внутрь.

У лестницы Александр позвонил в заведение и сообщил, что он на коляске. Через несколько минут к нему вышли сотрудники и помогли попасть в помещение.

Ревизор в Кривом Роге Пресс-служба

– Провокацию Puri Chveni прошел успешно, – говорит Юля. – А на кухне я увидела вытяжки в идеальном состоянии. Мое ревизорское сердце пело от чистоты и порядка.

От блюд Юля получила огромное удовольствие.

– Хинкали и шашлык из баранины были божественные, – рассказывает ведущая.

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Впервые в истории программы «Ревизор» мнение тайного гостя о заведении было решающим для Юли. Александр дал оценку блюдам, обслуживанию и гостеприимству. Отметил, что не во всех ресторанах его спрашивают, как правильно нужно поднять инвалидную коляску. А это очень важно!

Ревизор в Кривом Роге Пресс-служба

После всего увиденного Юля наградила Puri Chveni табличкой «Ревизора».

Включайте программу «Ревизор» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее ведущая “Ревизора“ проверила гимназию, где учился Зеленский.

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