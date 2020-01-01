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Кто примет участие в грандиозном шоу "МАСКА"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Телеканал "Украина" поделился новыми подробностями проекта "МАСКА".
Кто примет участие в грандиозном шоу "МАСКА"
Кто примет участие в грандиозном шоу "МАСКА"
Пресс-служба

Уже несколько месяцев креативная команда телеканала “Украина“ трудится над адаптацией всемирно известного формата The Masked Singer. В Украине шоу выйдет под названием “МАСКА“. На какой стадии разработки сейчас находятся создатели украинской адаптации и кто в ней будет принимать участие, рассказал директор департамента развлекательных программ канала “Украина“ Анатолий Сябро.

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Звездное шоу-детектив “МАСКА“ обещает стать самым громким событием на украинском телевидении. Ведь в нем будут участвовать десятки самых популярных украинских селебрити. Кто именно скрывается под причудливыми костюмами – должны разгадать зрители.

Шоу
Шоу "МАСКА"
Пресс-служба

Создатели проекта пока не разглашают дату премьеры. Но известно, что на данный момент идёт кастинг как участников, так и ведущих и звездных экспертов проекта.

“Как только мы объявили о покупке формата, практически все артисты вышли с нами на связь, выразив желание принять участие в проекте. Кстати, участники в шоу “МАСКА“ – это не только звезды шоу-бизнеса, это любые другие знаменитые личности с хорошими вокальными данными. Это могут быть спортсмены, театральные артисты, актеры сериалов, телевизионные ведущие, общественные деятели. Вот к ним нужно было обращаться, чтобы рассказать о проекте, пригласить на пробы. Но и они не отказались от предложения. И это при том, что мы сразу, еще до проб, подписываем очень жесткие контракты о неразглашении. Также сейчас продолжается кастинг ведущих и переговоры со звездными экспертами“, – отметил директор департамента развлекательных программ канала “Украина“ Анатолий Сябро.

Параллельно с этим дизайнеры уже разрабатывают костюмы для участников, а постановщики готовят декорации. При этом украинская команда постоянно находится на связи с консультантом компании-правообладателя формата Fremantle, детализирует форматные части шоу и обсуждает оригинальные локальные элементы, чтобы сделать украинскую адаптацию невероятно яркой и зрелищной.

Напомним, ранее Оксана Байрак рассказала о своем новом ток-шоу “О чем молчат женщины“.

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Теги: Маска
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Источник: Ivоna bigmir)net

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