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Powerball США разыграет $169 миллионов в эту среду, украинцы могут официально участвовать в лотерееРеклама

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Граждане Украины, наравне с резидентами США, могут принять участие в лотерее «Powerball».
Powerball США разыграет $169 миллионов в эту среду, украинцы могут официально участвовать в лотерее
Powerball США разыграет $169 миллионов в эту среду, украинцы могут официально участвовать в лотерее
Пресс-служба

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Всемирно известная американская лотерея «Powerball» вновь разыгрывает девятизначный джекпот. У желающих из Украины тоже есть шансы побороться на этой неделе за крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире – $169 млн! Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете принять участие в этом захватывающем тираже на сайте theLotter.com!

Граждане Украины, наравне с резидентами США, могут принять участие в тираже.

«Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша», - отметил Гордон Меденика, представитель Национальной лотереи.

Тиражи Powerball проходят по средам и субботам, джекпоты часто возглавляют топ-чарты крупнейших в мире лотерей, а второстепенные призы могут составить целое состояние.

Американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных лотерей, за прошлый год американцы потратили свыше $80 миллиардов на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.

Теперь же, когда впервые за долгое время джекпот любимой лотереи американцев Powerball – США достиг $169 миллионов, растет и интерес к участию в легендарной игре.

Powerball
Powerball
Пресс-служба

Октябрь 2018 г., магазин в Филадельфии. Желающие сорвать рекордный джекпот лотереи Мега Миллионс в $1,5 миллиарда ждут своей очереди, чтобы купить билет на удачу.

Как играть в Пауэрбол из Украины?

Приобрести билеты Пауэрбол можно через интернет, с помощью theLotter, ведущего в мире сервиса покупки лотерейных билетов. Когда вы оформите ваш заказ на сайте, находящийся в США представитель компании купит от вашего имени билет с выбранными вами номерами и игровыми опциями, а затем отсканирует его и загрузит изображение в ваш аккаунт на сайте. Эта услуга оплачивается из небольшой надбавки, которую вы платите при покупке билета. Сайт не берет комиссионных с выигрышей.

Выиграть приз в американской лотерее… это реально?

Разумеется. На июнь 2020 theLotter выплатил более $100 млн в призах победителям, игравшим через сайт, и значительная часть этой суммы досталась именно игрокам, выигравшим в американские лотереи.

Женщина из Панамы выиграла $30 млн в Лото Флориды

А. Д. из Панамы уже достигла пенсионного возраста, но продолжала работать, чтобы помочь своим детям. Теперь она может спокойно наслаждаться жизнью – ведь она стала единоличным победителем прошедшего в июле 2017 тиража, что принесло ей первый приз в 30 миллионов долларов!

Любитель лотерей из Ирака срывает $6,4 млн в Oregon Megabucks

М. М. из Багдада купил в августе 2015 билеты на theLotter и выиграл $6,4 млн. Эта победа была широко освещена прессой, о ней написали даже такие издания, как NBC и британский Daily Mail.

Пауэрбол вновь разыгрывает огромный приз

Череда тиражей без победителей позволила джекпоту накопиться до девятизначной суммы. В эту среду, 12 августа, лотерея разыграет $169 миллионов.

Благодаря сервису theLotter, граждане Украины также могут принять участие в этом грандиозном тираже. Играйте в Пауэрбол на сайте theLotter, и может быть следующее имя на странице победителей сайта будет вашим! Желаем удачи!

Powerball США розіграє $ 169 мільйонів в цю середу, українці можуть офіційно брати участь в лотереї

Всесвітньо відома американська лотерея «Powerball» знову розігрує дев'ятизначний джекпот. У бажаючих з України теж є шанси поборотися на цьому тижні за найбільший на даний момент лотерейний приз в світі - $ 169 млн! Читайте далі, щоб дізнатися, як ви можете взяти участь в цьому захоплюючому тиражі на сайті theLotter.com!

Громадяни України, нарівні з резидентами США, можуть взяти участь у тиражі.

«Коли джекпоти досягають таких сум, всі починають представляти, як зміниться їхнє життя в разі виграшу», - зазначив Гордон Меденіка, представник Національної лотереї.

Тиражі Powerball проходять по середах і суботах, джекпоти часто очолюють топ-чарти найбільших в світі лотерей, а другорядні призи можуть скласти цілий статок.

Американці люблять купувати лотерейні білети. За даними Північноамериканської асоціації штатних лотерей, за минулий рік американці витратили понад $ 80 мільярдів на лотерейні білети. Це більше, ніж американці витрачають на кінотеатри, відеоігри, книги, музику і квитки на спортивні заходи разом узяті.

Тепер же, коли вперше за довгий час джекпот улюбленої лотереї американців Powerball - США досяг $ 169 мільйонів, зростає й інтерес до участі в легендарній грі.

Powerball
Powerball
Пресс-служба

Жовтень 2018 р магазин в Філадельфії. Бажаючі зірвати рекордний джекпот лотереї Мега Мілліонс в $ 1,5 мільярда чекають своєї черги, щоб купити білет на удачу.

Як грати в Пауербол з України?

Придбати білети Пауербол можна через інтернет, за допомогою theLotter, провідного в світі сервісу покупки лотерейних білетів. Коли ви оформите ваше замовлення на сайті, представник компанії, що знаходиться в США, купить від вашого імені білет з вибраними вами номерами і ігровими опціями, а потім сканує його і завантажить зображення в ваш аккаунт на сайті. Ця послуга оплачується з невеликої надбавки, яку ви платите при покупці білета. Веб-сайт не бере комісійних з виграшів.

Виграти приз в американській лотереї ... це реально? 

Звісно. На червень 2020 theLotter виплатив понад $ 100 млн в призах переможцям, що грали через сайт, і значна частина цієї суми дісталася саме гравцям, які виграли в американські лотереї. 

Жінка з Панами виграла $ 30 млн в Лото Флориди

А. Д. з Панами вже досягла пенсійного віку, але продовжувала працювати, щоб допомогти своїм дітям. Тепер вона може спокійно насолоджуватися життям - адже вона стала одноосібним переможцем тиражу, щзо відбувся в липні 2017, що принесло їй перший приз в 30 мільйонів доларів!

Любитель лотерей з Іраку зриває $ 6,4 млн в Oregon Megabucks

М. М. з Багдада купив в Серпні 2015 білети на theLotter і виграв $ 6,4 млн. Ця перемога була широко висвітлена пресою, про неї написали навіть такі видання, як NBC і британський Daily Mail.

Пауербол знову розігрує величезний приз

Череда тиражів без переможців дозволила джекпоту накопичитися до дев'ятизначної суми. Цієї середи, 12 серпня, лотерея розіграє $ 169 мільйонів.

Завдяки сервісу theLotter, громадяни України також можуть взяти участь в цьому грандіозному тиражі. Грайте в Пауербол на сайті theLotter, і можливо наступне ім'я на сторінці переможців сайту буде вашим! Бажаємо успіхів!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

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Теги: лотерея, Powerball
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Источник: Ivоna bigmir)net

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