Дочь Шварценеггера родила ребенка звезде "Мстителей" Крису Пратту - СМИ

Кэтрин Шварценеггер родила первенца.

Американская писательница, старшая дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера Кэтрин Шварценеггер и ее супруг, актер из “Стражей Галактики“ Крис Пратт стали родителями.

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О пополнении в семье сообщил брат Кэтрин - Патрик, которого подловили журналисты издания Entertainment Tonight в одном из магазинов в Санта-Барбаре 9 августа. Мужчина подтвердил, что его сестра родила ребенка. А судя по подарку с розовой лентой, который Патрик держал в руках, Кэтрин подарила ему племянницу.

“У них все в порядке - вот выбрал для нее небольшой подарок“, - поделился Патрик Шварзенеггер.

Точная дата родов и имя новорожденной девочки пока не сообщается. Отметим, что ребенок стал первенцем Кэтрин и первым внуком Арнольда Шварценеггера. А для Пратта это уже второй ребенок. У актера есть 7-летний сын Джек от брака с актрисой Анной Фэрис.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время операции.

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