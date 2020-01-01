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Дочь Шварценеггера родила ребенка звезде "Мстителей" Крису Пратту - СМИ

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Кэтрин Шварценеггер родила первенца.
Дочь Шварценеггера родила ребенка звезде "Мстителей" Крису Пратту - СМИ
Дочь Шварценеггера родила ребенка звезде "Мстителей" Крису Пратту - СМИ
Getty Images

Американская писательница, старшая дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера Кэтрин Шварценеггер и ее супруг, актер из “Стражей Галактики“ Крис Пратт стали родителями.

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О пополнении в семье сообщил брат Кэтрин - Патрик, которого подловили журналисты издания Entertainment Tonight в одном из магазинов в Санта-Барбаре 9 августа. Мужчина подтвердил, что его сестра родила ребенка. А судя по подарку с розовой лентой, который Патрик держал в руках, Кэтрин подарила ему племянницу.

“У них все в порядке - вот выбрал для нее небольшой подарок“, - поделился Патрик Шварзенеггер.

Точная дата родов и имя новорожденной девочки пока не сообщается. Отметим, что ребенок стал первенцем Кэтрин и первым внуком Арнольда Шварценеггера. А для Пратта это уже второй ребенок. У актера есть 7-летний сын Джек от брака с актрисой Анной Фэрис.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время операции.

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Теги: Кэтрин Шварценеггер, Крис Пратт, Арнольд Шварценеггер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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