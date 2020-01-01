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Олег Винник признался, почему не любит свой день рождения

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Певец Олег Винник рассказал о выступлении на пустом стадионе в свой день рождения.
Олег Винник признался, почему не любит свой день рождения
Олег Винник признался, почему не любит свой день рождения
Пресс-служба

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31 июля Олег Винник отпраздновал день рождения инновационным шоу в дополненной реальности на НСК “Олимпийский“. Уникальным этот концерт был не только благодаря использованию графики и спецэффектов, но и отсутствию на стадионе публики. Десятки тысяч зрителей смотрели выступление онлайн. Что испытывал артист, который неоднократно собирал стадионы по всей Украине, выступая на совершенно пустой площадке? – Винник рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу “Украина“.

“Это какие-то эпохальные моменты. Ты стоишь, видишь перед собой свежую зеленую траву, на которую даже боишься наступить, чтоб не испортить. Видишь огромный стадион, весь этот масштаб и вспоминаешь лица людей, которые перед тобой стояли буквально 4-5 месяцев назад», - поделился певец в рубрике “Кава з перцем“ программы “Зірковий Шлях“.

Олег Винник признался, почему не любит свой день рождения
Олег Винник признался, почему не любит свой день рождения
Пресс-служба

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Кроме того, в откровенной беседе с журналистом исполнитель признался, что не очень любит внимание в свой день рождения.

“Честно говоря, в последнее время, бывает больно, когда мне делают праздник. Готовиться к этому, как к какому-то событию... слишком много уважения“, – отметил Олег.

Олег Винник признался, почему не любит свой день рождения
Олег Винник признался, почему не любит свой день рождения
Пресс-служба

Ранее Олег Винник рассказал, почему не записывает дуэты с другими артистами.

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Теги: Олег Винник
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Источник: Ivоna bigmir)net

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