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Звезда фильма "Доктор Стрэндж" во второй раз беременна - СМИ

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Актриса Рэйчел МакАдамс засветила округлившийся животик.
Звезда фильма "Доктор Стрэндж" во второй раз беременна - СМИ
Звезда фильма "Доктор Стрэндж" во второй раз беременна - СМИ
Getty Images

Канадская актриса Рэйчел МакАдамс, которая известна зрителю по ролям в фильмах “Доктор Стрэндж“, “Дневник памяти“, “Шерлок Холмс“ и в недавно вышедшем “Евровидение: История огненной саги“, во второй раз станет мамой.

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О том, что 41-летняя знаменитость ожидает на появления еще одного ребенка, сообщило издание  Daily Mail. СМИ опубликовало несколько свежих фотографий, где Рэйчел гуляет по улицам Лос-Анджелеса с 2-летним сыном от отношений с со сценаристом Джейми Линденом. На снимках у МакАдамс виден округлившийся животик.

Рэйчел МакАдамс беременна
Рэйчел МакАдамс беременна

Рэйчел МакАдамс беременна
Рэйчел МакАдамс беременна

Рэйчел МакАдамс беременна
Рэйчел МакАдамс беременна

Напомним, ранее мы составили ТОП-5 цитат актрисы Рэйчел Макадамс.

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Теги: беременность, Рэйчел Макадамс
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Источник: Ivоna bigmir)net

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