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Василий Голованов: Я с детства мечтал стать актером и телеведущим

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Василий Голованов – известный украинский телеведущий и актер театра «Черный квадрат».
Василий Голованов – известный украинский телеведущий и актер театра «Черный квадрат».
Василий Голованов – известный украинский телеведущий и актер театра «Черный квадрат».
Пресс-служба

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В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Василий рассказал, что несмотря на мечты стать актером, он все же выбрал для себя другую специальность.

«Да, я с детства мечтал стать актером и телеведущим. Но потом я подумал: нужно же учиться. Потом я подумал, сколько есть вузов, которые готовят актеров. Сколько тысяч людей в масштабах страны выпускается ежегодно. И я понял, что вероятность, что я попаду в список популярных актеров есть, но она очень-очень маленькая. И тут пришел прагматизм моего отца, который сказал, что у мужика должна быть профессия. Отец сказал, что нужно быть серьезным – вот есть юристы, экономисты – за ними будущее. Я решил, что он прав», – признался телеведущий.

Василий Голованов – известный украинский телеведущий и актер театра «Черный квадрат».
Василий Голованов – известный украинский телеведущий и актер театра «Черный квадрат».
Пресс-служба
По словам Василия, именно отец подтолкнул его к тому, чтобы получать два образования.

«Я получил два образования. Но параллельно с этим у меня случился КВН. Еще я подрабатывал промоутером или на дегустациях. А потом мне сказали: «А давайте вы будете еще и мероприятия проводить?» Я ответил: «А давайте!» – рассказал ведущий.

Больше интересного о жизни известных украинских мужчин узнавайте в шоу «Без краватки» на канале НЛО TV.

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.08.2020, 16:53
Оценка:  +1
гость
А все из более или менее молодых мечтают стать телеведущими. Не инженерами,не строителями,не пожарными - а актерами или телеведущими. Замечательные поколения идут..
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