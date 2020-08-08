Василий Голованов: Я с детства мечтал стать актером и телеведущим

Василий Голованов – известный украинский телеведущий и актер театра «Черный квадрат».

Читай также: Как предотвратить депрессию: советы психолога

В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Василий рассказал, что несмотря на мечты стать актером, он все же выбрал для себя другую специальность.

«Да, я с детства мечтал стать актером и телеведущим. Но потом я подумал: нужно же учиться. Потом я подумал, сколько есть вузов, которые готовят актеров. Сколько тысяч людей в масштабах страны выпускается ежегодно. И я понял, что вероятность, что я попаду в список популярных актеров есть, но она очень-очень маленькая. И тут пришел прагматизм моего отца, который сказал, что у мужика должна быть профессия. Отец сказал, что нужно быть серьезным – вот есть юристы, экономисты – за ними будущее. Я решил, что он прав», – признался телеведущий.

Василий Голованов – известный украинский телеведущий и актер театра «Черный квадрат». Пресс-служба

«Я получил два образования. Но параллельно с этим у меня случился КВН. Еще я подрабатывал промоутером или на дегустациях. А потом мне сказали: «А давайте вы будете еще и мероприятия проводить?» Я ответил: «А давайте!» – рассказал ведущий.

По словам Василия, именно отец подтолкнул его к тому, чтобы получать два образования.

Больше интересного о жизни известных украинских мужчин узнавайте в шоу «Без краватки» на канале НЛО TV.

Напомним, ранее Данилко признался, что у него был роман с коллегой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​