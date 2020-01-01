"Звана вечеря": героем шоу станет "Холостяк" Макс Михайлюк

Узнайте, чем удивит третий выпуск кулинарного проекта "Звана вечеря".

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В эту субботу, 8 августа в 19:00, на СТБ выйдет третий выпуск шоу “Звана вечеря“, в котором четверо незнакомцев сразятся в кулинарном батле за победу. Готовить угощения для соперников будет любимец украинских женщин – главный герой романтического реалити “Холостяк-10“ Макс Михайлюк! Поклонницы проекта наверняка помнят, что пилот любит покушать. А вот умеет ли он вкусно готовить? Узнаем совсем скоро.

“Вот такая она холостяцкая жизнь: сам себя не накормишь – никто не накормит“, – признается Макс.

Героем шоу "Звана вечеря" станет Макс Михайлюк Пресс-служба

Мужчина отмечает, что любит собраться с родными и друзьями за одним столом.

“Я люблю гостей. Люблю к ним ходить и сам приглашаю. Переживаю, чтобы все получилось, так как ранее мне не приходилось столько готовить. Теперь у меня будет возможность попробовать это сделать самому“, – поделится эмоциями герой.

Первое блюдо, которым угостит Макс, называется “Нежданчик“. Соперников удивит название. Некоторые даже предположат, что угощение мужчины не будет отличаться оригинальностью.

Героем шоу "Звана вечеря" станет Макс Михайлюк Пресс-служба

Холостяк же приготовит то, что ему так не хватало во время жизни в США! Что же это за блюдо?

“То, что приготовил я, точно будет достойно победы, так как я очень старался. Надеюсь, мои гости поставят хорошие оценки“, – уверенно произнесет Макс.

Не пропустите кулинарные секреты от самого горячего мужчины страны – в субботу, 8 августа в 19:00, в шоу “Звана вечеря“ на СТБ!

Как прошел второй выпуск “Званої вечері“ можно посмотреть здесь.

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