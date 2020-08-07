Надя Дорофеева и Позитив исполнили песню "Last Dance" на Майдане Независимости.

В окружении полицейских: Как дуэт "Время и Стекло" выступил в центре Киева Пресс-служба

Популярная группа “Время и Стекло“ исполнила свой «Last Dance» прямо на Майдане Независимости. Импровизированная сцена на колесах в окружении полицейских машин ездила по главной улице Киева, даря людям яркие эмоции от выступления артистов.

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Специально для съемок грандиозного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа в 20:00, группа «Время и Стекло» взобралась на декорированную движущуюся сцену, чтобы исполнить свой новый хит. Артисты признались, подобное для них было в новинку, но не смотря на экстремальные ощущения, они счастливы получить такой опыт.

Группа Время и Стекло выступила в центре столицы Пресс-служба

«День независимости мы всегда праздновали здесь, на Майдане Независимости. Но поскольку сейчас такой возможности нет – для нас этот номер – большое событие, как и для всех людей, которые гуляют на площади сегодня! – признается участник группы «Время и Стекло» Позитив на съемочной площадке канала «Украина». – Да, было немного сложно, сцена шаталась, а нас было больше 6-ти человек вместе с балетом. Но это незабываемый опыт и эмоции».

Группа Время и Стекло выступила в центре столицы Пресс-служба

Для съемок концерта участники группы выбрали оригинальные наряды – Надя Дорофеева надела твидовое платье в стилистике Chanel, а Позитив выбрал черно-белый оверсайз образ. Такие образы и зажигательные танцы не могли не привлечь внимание прохожих – они подходили к артистам, фотографировались и поддерживали бурными овациями.

«Можно сказать, что я в полном, дичайшем восторге! Огромное спасибо режиссеру Лене Коляденко за такую задумку – это гениально! – комментирует Надя Дорофеева. – У нас суперэкстремальное выступление, потому что мы на передвижной сцене, едут машины, отвлекаемся на людей – классные ощущения! Оно того стоит! Мне кажется, это один из лучших наших номеров, потому что таких эмоций мы давно не испытывали».

Группа Время и Стекло выступила в центре столицы Пресс-служба

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Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, Оли Поляковой, TAYANNA, DZIDZIO, групп MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала “красивое и мокрое“ видео со съемок клипа “Last Dance“.

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