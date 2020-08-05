Дочь Майкла Джексона объявила о расставании с бойфрендом
Дочь “Короля поп-музыки“ Майкла Джексона и его второй жены Дебби Роу, американская актриса, общественный деятель, певица и модель Пэрис Джексон сообщила фанам о переменах в личной жизни.
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22-летняя девушка решила разойтись с рок-музыкантом Габриэлем Гленном, с которым встречалась 2 года. О расставании звезда рассказала в последнем эпизоде документального сериала “Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn“, который вышел 4 августа.
По словам Пэрис, она рассталась с Габриэлем из-за разногласий. Кроме того, знаменитость добавила, что они оба имеют упрямый характер. Джексон заявила, что благодаря Гленну, узнала, какой бывает любовь.
“Габриэль показал мне, что любовь существует, и не только в кино. И она не такая красивая, как кажется на экране: она может быть уродливой, а может быть и более красивой, чем описано в фильмах. С ним я не чувствовала себя такой одинокой. Он имел на меня, мою жизнь и мое сердце такое влияние, что я даже не могу описать словами. Я не могу представить свою жизнь без него“, – призналась Пэрис.
Paris searches for answers as her relationship with Gabe hits a crossroad.Опубліковано Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn Вівторок, 4 серпня 2020 р.
Напомним, ранее дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой.
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