Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дочь Майкла Джексона объявила о расставании с бойфрендом

Комментариев: 1
Пэрис Джексон и Габриэль Гленн больше не вместе.
Дочь Майкла Джексона объявила о расставании с бойфрендом
Дочь Майкла Джексона объявила о расставании с бойфрендом
Getty Images

Дочь “Короля поп-музыки“ Майкла Джексона и его второй жены Дебби Роу, американская актриса, общественный деятель, певица и модель Пэрис Джексон сообщила фанам о переменах в личной жизни.

Читай также: Дочь Майкла Джексона запостила архивные фото покойного отца

22-летняя девушка решила разойтись с рок-музыкантом Габриэлем Гленном, с которым встречалась 2 года. О расставании звезда рассказала в последнем эпизоде документального сериала “Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn“, который вышел 4 августа.

По словам Пэрис, она рассталась с Габриэлем из-за разногласий. Кроме того, знаменитость добавила, что они оба имеют упрямый характер. Джексон заявила, что благодаря Гленну, узнала, какой бывает любовь. 

“Габриэль показал мне, что любовь существует, и не только в кино. И она не такая красивая, как кажется на экране: она может быть уродливой, а может быть и более красивой, чем описано в фильмах. С ним я не чувствовала себя такой одинокой. Он имел на меня, мою жизнь и мое сердце такое влияние, что я даже не могу описать словами. Я не могу представить свою жизнь без него“, – призналась Пэрис.

Paris searches for answers as her relationship with Gabe hits a crossroad.

Опубліковано Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Напомним, ранее дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Майкл Джексон, Пэрис Джексон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.08.2020, 18:27
Оценка:  0
гость
Наверное, негра присмотрела, это сейчас модно.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь