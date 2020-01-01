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Ведущая и модель Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом

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Участница второго сезона "Супермодели по-украински" разошлась с возлюбленным накануне свадьбы.
Ведущая и модель Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом
Ведущая и модель Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом
Пресс-служба

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Виктория Маремуха из второго сезона модельного реалити Нового канала сообщила грустную новость: закончилась ее красивая история любви с французом Луи. На это лето у участницы “Супермодели по-украински“ (Новый канал) Виктории Маремухи были большие планы, в которые входила роспись с французом Луи. Но им не суждено было сбыться — пара распалась, так и не сыграв свадьбу.

- Мы с Луи расстались. Это решение не далось нам за один день, мы пытались спасти отношения. Много говорили, занимались с психологами, но, к сожалению, мы слишком разные, живем в разных мирах, - призналась Маре. - Все это время нам было очень больно, но я притворялась, что все хорошо. Просто хотелось верить, что все изменится к лучшему, и мы преодолеем этот кризис вместе.

Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом
Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом
Пресс-служба

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По словам финалистки модельного реалити Нового канала, ее отношения с Луи дали трещину почти год назад. А с апреля 2020-го они практически жили отдельно.

- После очередного спора мы решили разойтись и остаться друзьями. Ведь у нас было четыре счастливых года, даже учитывая последний. Мы стали лучшими в этих отношениях, мы стали мудрее, - говорит Виктория. - Я очень благодарна Луи за его поддержку и любовь. На глазах слезы, в горле ком, но знаю точно: все, что делается — к лучшему.

Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом
Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом
Пресс-служба

Напомним, Виктория и Луи познакомились в Киеве, на вечеринке у общих друзей. Сначала француз не понравился девушке, но со временем ему удалось покорить сердце красотки. В декабре 2019-го Луи сделал Маремухе предложение руки и сердце, на которое она ответила согласием. И пока все думали, что свадьба переносится из-за карантина, пара просто боролась с кризисом.

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Теги: Виктория Маремуха, Супермодель по-украински 2 сезон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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