Участница "Топ-модели по-украински" беременна первенцем

Юлия "Клео" Биньковская из третьего сезона модельного реалити рассказала о новом периоде в жизни.

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Бэби-бум продолжается! Вслед за участницами реалити “Від пацанки до панянки“ Владой Роговенко и Алиной Шевченко о своей беременности объявила участница третьего сезона “Топ-модели по-украински“ Юлия Биньковская по прозвищу Клео. Некоторое время девушка интриговала поклонников: призналась, что поправилась на 8 кг, но не уточняла, почему. И вот все тайное стало явным.

Отцом первенца девушки стал парень Юлии - Антон Дудка, с которым они вместе живут в Луцке. Малыш появится на свет уже в конце октября.

- На “Топ-модели по-украински“ я проходила краш-тест и мне досталось задание сказать Антону, что я беременна. Когда он услышал это, был очень рад, и очень расстроился, когда я сказала, что это всего лишь шутка, - призналась девушка Новому каналу. - После этой ситуации мы много говорили на тему детей и поняли, что очень хотим ребенка. Первый месяц я не могла забеременеть и очень переживала, пока гинеколог не объяснила мне, что это нормально, так бывает.

Юлия Биньковская из Топ-моделей по-украински беременна первенцем Пресс-служба

Узнала о беременности Биньковская накануне дня рождения своего возлюбленного, поэтому решила сделать ему особенный подарок.

- Когда я узнала о беременности, подумала: “Наконец-то!“. Несколько дней терпела и не говорила Антону - хотела сделать ему сюрприз. Я положила тест с двумя полосками в коробочку и оставила на кровати. Антон нашел подарок, когда меня не было дома, но сразу же позвонил, приехал, поцеловал животик и сказал, что очень рад, - призналась Юля.

Юлия Биньковская из Топ-моделей по-украински беременна первенцем Пресс-служба

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Пол будущего ребенка выпускница модельного реалити пока что скрывает, но чувствует, что ждет девочку. А пока вы ждете свежих новостей о беременности Юлии Биньковской, напоминаем: уже этой осенью Новый канал покажет Суперсезон “Топ-модели по-украински“ с самыми яркими выпускницами предыдущих сезонов модельного реалити.

Напомним, ранее Надя Дорофеева прокомментировала слухи о беременности.

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