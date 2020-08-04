Лысая из "Супер Топ-модели по-украински" засветилась в клипе участниц Нацотбора

Марго Верховцева снялась в видео на песню BLCK SQR афро-украинской группы FO SHO.

После того, как Новый канал показал Маргариту Верховцеву в третьем сезоне “Топ-модели по-украински“, карьера девушки стремительно пошла вверх. Фактурная внешность и открытость к экспериментам позволили ей стать востребованной среди дизайнеров и клипмейкеров.

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Недавно Марго снялась в клипе украинской певицы Златы Огневич, а на днях вышло еще одно видео с участием Верховцевой - видеоролик к песне BLCK SQR группы FO SHO, девушек-участниц Национального отбора на Евровидение-2020.

- Я сотрудничаю с INAKSHE STUDIO, которые занимаются съемками клипов. Это уже не первая и, я уверена, не последняя наша совместная работа. Клип мы сняли за сутки, танцуя под движовую музыку в streetstyle-образах. Музыка девушек из FO SHO очень меня поразила — это уровень зарубежья. А клип для них снимал Тарас Голубков, который ранее работал с Артемом Пивоваровым и MONATIK. Работать в такой компании - это очень круто! - похвасталась Марго Новому каналу.

Марго Верховцева Пресс-служба

Кстати, Марго стала участницей Суперсезона “Топ-модели по-украински“ и поборется за право вернуться на проект с триумфом. Удастся ли ей это — узнаете уже этой осенью в эфире Нового канала!

Смотрите клип FO SHO - BLCK SQR:

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