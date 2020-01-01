Компанія WOG оригінально відмітила старт святкування свого 20-річчя.

Читай также: 11 средств для города и отдыха

Компанія WOG оригінально відмітила старт святкування свого 20-го Дня народження – закупила та передала понад 12 тисяч іграшок в Центр допомоги дітям у складних життєвих обставинах «Місто щасливих дітей», Центр для онкохворих дітей «Дача» та ігрові кімнати Національного інституту серця ім. Амосова й Інституту нейрохірургії.

В честь 20-річчя WOG роздав понад 12 тисяч іграшок Пресс-служба

Звісно, ігрові кімнати цих лікувальних закладів та центрів не були порожніми. Але через установи за рік проходять тисячі дітей. Іграшки ламаються, зношуються, губляться. Регулярного їх оновлення бюджети не передбачають. Тоді до справи підключається соціально відповідальний бізнес. Адже діти, для яких кожна позитивна емоція – на рахунок золота, так радіють новим іграшкам, з такою цікавістю роздивляються їх, обговорюють, діляться.

В честь 20-річчя WOG роздав понад 12 тисяч іграшок Пресс-служба

Саме заради дитячих усмішок компанія WOG, яка регулярно ініціює масштабні благодійні проекти, закупила понад 12 тисяч іграшок для дітей різного віку та передала їх в місця, де діти матимуть від такого подарунку масу позитивних емоцій.

В честь 20-річчя WOG роздав понад 12 тисяч іграшок Пресс-служба

«Гра – надважливий процес у житті дитини. Через гру маленька людина вчиться комунікувати, пізнає світ, розвиває уяву та соціалізується. Особливо важлива гра для дітей у складних обставинах: при тривалому лікуванні, відсутності батьківського піклування тощо. Адже саме процес гри та спілкування з однолітками допомагає відволіктися, змоделювати різни ситуації, завести нових друзів. Тому ми вирішили частину бюджету, передбаченого на святкування 20-річчя нашої компанії, передати на добру справу і подарувати іграшки тим, кому вони принесуть радість. А взамін ми отримали найцінніше привітання – багато маленьких щирих усмішок і грайливих оченят, які випромінюють щире захоплення. Це заряджає на подальшу роботу, дає мотивацію діяти і реалізовувати неймовірні проекти», - говорить Олена Осипчук, директорка з комунікацій WOG.

Ранее мы писали о полезных продуктах для щитовидной железы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.