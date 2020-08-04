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День рождения Даши Астафьевой: Соблазнительные фото украинской красотки

Комментариев: 2
4 августа артистке исполняется 35 лет.
День рождения Даши Астафьевой: Соблазнительные фото украинской красотки
День рождения Даши Астафьевой: Соблазнительные фото украинской красотки
instagram.com/da_astafieva

Во вторник, 4 августа, свой день рождения отмечает известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева. Артистке исполняется 35 лет.

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Карьера украинской красотки началась в 2007 году с участия в “Фабрике звезд“. И хоть Даша не заняла призовое место в вокальном проекте, в дальнейшем Астафьева приобрела славу як солистка группы NikitA.

Кроме того, артистка считается одной из самых известных моделей в Украине. В апреле 2006 года Астафьева стала “playmate месяца“ украинского издания Playboy, а спустя 2 года она встретилась с основателем мужского журнала  Хью Хефнером и подписала контракт с Playboy в США. 

Сейчас Даша занимается сольной карьерой, рекламирует косметические бренды и снимается в кино. Звезда приняла участие в съемках таких известных картинах, как “Свингеры“ и “Продюсер“.

В честь юбилея Астафьевой Ivona подготовила ТОП-20 самых соблазнительных снимков из Instagram именинницы.

Ранее Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами.

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Теги: Даша Астафьева, день рождения
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.08.2020, 12:08
Оценка:  0
гость
ДАША, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
andy55524    04.08.2020, 11:35
Оценка:  0
andy55524
Блин, я думал её 42-43.
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