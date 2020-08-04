День рождения Даши Астафьевой: Соблазнительные фото украинской красотки

4 августа артистке исполняется 35 лет.

Во вторник, 4 августа, свой день рождения отмечает известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева. Артистке исполняется 35 лет.

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Карьера украинской красотки началась в 2007 году с участия в “Фабрике звезд“. И хоть Даша не заняла призовое место в вокальном проекте, в дальнейшем Астафьева приобрела славу як солистка группы NikitA.

Кроме того, артистка считается одной из самых известных моделей в Украине. В апреле 2006 года Астафьева стала “playmate месяца“ украинского издания Playboy, а спустя 2 года она встретилась с основателем мужского журнала Хью Хефнером и подписала контракт с Playboy в США.

Сейчас Даша занимается сольной карьерой, рекламирует косметические бренды и снимается в кино. Звезда приняла участие в съемках таких известных картинах, как “Свингеры“ и “Продюсер“.

В честь юбилея Астафьевой Ivona подготовила ТОП-20 самых соблазнительных снимков из Instagram именинницы.

Ранее Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами.

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