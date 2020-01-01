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Михаил Присяжнюк отмечает день рождения: интересные факты о ведущем СТБ

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3 августа ведущему шоу "Один за всех" исполняется 38 лет.
Михаил Присяжнюк отмечает день рождения: Интересные факты о ведущем СТБ
Михаил Присяжнюк отмечает день рождения: Интересные факты о ведущем СТБ
Пресс-служба

Сегодня, 3 августа, ведущий остросоциального ток-шоу “Один за всех“ на СТБ, адвокат и примерный семьянин Михаил Присяжнюк отмечает день рождения – 38 лет! В праздничный день открываем вам три интересных факта об имениннике, которых вы не знали.  

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Ведущий ток-шоу “Один за всех“ на СТБ, юрист, адвокат, эксперт, семьянин, муж и отец – все это о нем. Поздравляем именинника и делимся неизвестными ранее фактами из его жизни.

Михаил Присяжнюк отмечает день рождения
Михаил Присяжнюк отмечает день рождения
Пресс-служба

  • 1. С детства Михаил был очень способным и быстро учился новому. Уже с 12 лет он уговаривал отца обучать его вождению. Каждый вечер он бежал к папе, чтобы попрактиковаться на стоянке и помочь припарковать автомобиль. Результат превзошел все ожидания!

Михаил Присяжнюк с семьей
Михаил Присяжнюк с семьей
Пресс-служба

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    2. Справедливость – превыше всего. С детства Михаил отстаивал свои права при любой возможности! Так, однажды, когда родители отправили сына в детский лагерь, на следующий день Михаил понял, что совсем не готов там больше оставаться. Мобильных телефонов тогда не было, поэтому он попросил директора, чтобы его связали с мамой. На просьбу Миши директор не отреагировал серьезно и тогда парень сказал, что тот нарушает его права и за это может быть ответственность. Он настоятельно порекомендовал таки позвонить его родным. Директор связался с матерью и Михаила забрали домой. Уже тогда семья убедилась, что отстаивать свои права – у сына в крови.

Михаил Присяжнюк с женой
Михаил Присяжнюк с женой
Instagram Михаила Присяжнюка

  • 3. Несмотря на плотный график, частые встречи, командировки и съемки, практически никогда не ест в ресторанах и кафе (исключением являются заведения его друзей). Михаил большой любитель домашней кухни своей жены и отовсюду и всегда едет домой на ужин или обед.

Михаил Присяжнюк с семьей
Михаил Присяжнюк с семьей
Instagram Михаила Присяжнюка

Ранее Михаил Присяжнюк поделился трогательными воспоминаниями о своей свадьбе.

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Теги: Михаил Присяжнюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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