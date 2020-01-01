Украинские голоса зарубежных актеров: Кто озвучивает голливудских звезд

Узнайте, кто дублирует голливудских звезд в Украине.

Читай также: Ольга Сумская показала фото без ретуши

Этих актеров мало кто знает в лицо, однако их голоса мы слышим по телевидению и в голливудских фильмах почти каждый день. Речь идет о актерах закадрового дубляжа, благодаря которым всемирно известные киногерои говорят на украинском языке. О том, кто озвучивает звезд Голливуда, читайте в материале от Ivona.

Украинские звезды, которые озвучивают звезд Голливуда

Олег Михайлюта

Украинские актеры дубляжа instagram.com/fahot

Солист группы ТНМК Олег “Фагот“ Михайлюта принимал участие в дублировании на украинский язык всех частей фильма “Пираты Карибского моря“. Музыкант озвучивал Джека Воробья, которого сыграл Джонни Депп.

Ольга Сумская

Украинские актеры дубляжа instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины Ольга Сумская подарила свой голос Малефисенте, которую в дилогии сыграла Анджелина Джоли.

Виталина Библив

Украинские актеры дубляжа instagram.com/vitalinabibliv/

Украинская актриса Виталина Библив неоднократно озвучивала комедийную кинозвезду Ребел Уилсон. Так, например, она подарила свой голос Лонни из “Отпетых мошенниц“ и Мисс Дженни из “Кошек“.

Юлия Перенчук

Украинские актеры дубляжа facebook.com/profile.php?id=100001930423005

Читай также: Звездные вдовцы: Кто из знаменитостей потерял возлюбленных

Голосом ведущей и актрисы Юлии Перенчук говорит Кристен Стюарт в “Сумерках“ и голливудкая звезда украинского происхождения Ольга Куриленко (“Квант милосердия“, “Джонни Инглиш: Перезагрузка“). Также Юлия озвучивала Энн Хэтэуэй, Эмму Стоун и Ребекку Фергюсон.

Александр Игнатуша

Украинские актеры дубляжа kino-teatr.ru

Украинский актер, звезда сериала “Сваты“ Александр Игнатуша неоднократно озвучивал Лиама Нисона. Также в некоторых фильмах голосом Александра говорят такие голливудские звезды, как Сильвестр Сталлоне, Джек Николсон, Морган Фримен, Иен МакКеллен, Харрисон Форд и другие.

Екатерина Сергеева

Украинские актеры дубляжа instagram.com/katerinna_sergeeva

Дженнифер Лопес обязана своим украинским сексуальным голосом актрисе дубляжа Екатерине Сергеевой. Кроме Джей Ло, артистка озвучивала Камерон Диас, Дженнифер Энистон, Сандру Буллок и кинозвезду родом из Украины Милу Кунис.

Екатерина Брайковская

Украинские актеры дубляжа instagram.com/kate_braikovska

Екатерина Брайковская неоднократно озвучивала знаменитую австралийскую кинозвезду Марго Робби (Харли Квинн в “Отряде самоубийц“). Кроме того, Брайковская – “официальный дублер“ голливудских актрис Айлы Фишер и Евы Грин.

Антонина Хижняк

Украинские актеры дубляжа instagram.com/tonya_actress

Звезда сериала “Спіймати Кайдаша“ Антонина Хижняк является “официальным украинским голосом“ актрис Дэйзи Ридли (Рей в фильмах саги “Звездные войны“) и новой Лары Крофт - Алисии Викандер.

Павел Скороходько

Украинские актеры дубляжа facebook.com/thereal.fastwalker

Читай также: Свадьбы десятилетия: Вспоминаем самые яркие церемонии 2010-х годов

Актер и ведущий Павел Скороходько является “официальным украинским голосом“ Гарри Поттера, роль которого в фильмах исполнил Дэниел Рэдклифф. Кроме того, украинец озвучил персонажа Тейлора Лотнера в “Сумерках“ (Джейкоб Блек).

Олег Лепенец

Украинские актеры дубляжа instagram.com/kinocomics_ua/

Голос украинского актера театра и дубляжа Олега Лепенця можно услышать во всех частях фильмов “Железный человек“ и “Мстители“. Он озвучил Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший.

Андрей Бурлуцкий

Украинские актеры дубляжа facebook.com/andrii.burlutskyi

Андрею Бурлуцкому представилась возможность озвучить британца Бенедикта Камбербэтча. Украинский актер принял участие в дубляже популярного сериала “Шерлок“.

Олег Стальчук

Украинские актеры дубляжа https://www.facebook.com/profile.php?id=100009685989272

Украинский актер Олег Стальчук является украинским голосом “бондианы“. Артист озвучил агента 007 в шести фильмах франшизы.

Иван Розин

Украинские актеры дубляжа kino-teatr.ua

Голосом Ивана Розина говорит популярный актер Джуд Лоу в таких картинах, как “Капитан Марвел“ и “Фантастические твари и где они обитают“.

Екатерина Качан

Украинские актеры дубляжа facebook.com/katrin.kachan.6

Украинскую актрису театра и кино Екатерину Качан можно назвать “официальным дублером“ актрис Эмили Блант и Руни Мары.

Напомним, ранее мы писали, почему актерам дубляжа запрещают сидеть на диетах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.