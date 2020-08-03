"Танці з зірками 2020": Лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" примет участие в новом сезоне

Лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец станет участником нового сезона "Танців з зірками" на "1+1".

Уже этой осенью на телеканале “1+1” стартует новый сезон шоу “Танців з зірками”. Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

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Лидер украинской рок-группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ” Сергей Танчинец принял вызов #танціззіркамиchallengе от участника групп “MOZGI“ и “Время и Стекло“ Позитива, который тоже выйдет на паркет. Рок-певец сообщил о своем участии в “Танцях з зірками”, разместив на своих официальных страницах в социальных сетях зажигательное видео, в котором уже продемонстрировал, что умеет ритмично двигаться. Артист бросил вызов футболисту и секс-символу, участнику шоу “Холостяк” Сергею Мельнику.

“Я принимаю участие в “Танцях з зірками”, потому что это вызов! А я очень люблю принимать вызовы, доказывая самому себе, что нет ничего невозможного. Самое трудное в этом всем - все!J. Все сложно: начиная с запоминания шагов и держания осанки, до демонстрации того, что ты - как “рыба в воде”. Нужно улыбаться, сиять и дарить людям радость, а параллельно думать о поддержке и последовательности движений. Я вообще никогда не воспринимал себя как танцора, но сейчас очень борюсь с самим собой ради крутого результата”, -прокомментировал Сергей свое участие в шоу.

Лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" примет участие "Танцях з зірками 2020" Пресс-служба

Совсем скоро станет известно, примет ли Сергей Мельник #танціззіркамиркамиchallenge и присоединится на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц, и Дарье Петрожицкой и Игорю Гелуненко, Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, а также, к Дмитрию Танковичу и Илоне Гвоздевой, Alyona Alyona и Юрия Гуричу. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.

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Напомним, что сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, расскажут в эфире “Сніданка з 1+1”.

Традиционно в шоу “Танці з зірками” участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows “1+1 Продакшн”.

Премьера нового четвертого сезона “Танців з зірками” состоится этой осенью на “1+1”.

Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.

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