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Анна Панова рассказала, почему впервые не грустит по уходящему лету

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Известная телеведущая канала «Украина» новостей «Сегодня» Анна Панова на Instagram-страничке чувственно поведала о том, как проходит ее лето на карантине.
Ведущая Анна Панова
Ведущая Анна Панова
Пресс-служба

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В Сеть Панова выложила счастливое семейное фото возле большой клумбы с цветами, где они вместе с мужем Александром держат в руках коляску с крохотной дочерью Миланой.

Для ведущей лето 2020 выдалось самым счастливым и скоротечным в жизни и впервые она не ведет обратный отсчёт дней. Ведь все ее летные дни проходят в приятных материнских заботах.

«Каждый день ускользает, как песок сквозь пальцы. Утро, беззаботные разговоры с Милкой, карточки Домана с носорогами и верблюдами, вжих, уже обед, дневной сон, вжих, – вечер и пора купаться и укладываться спать. И так день за днём, неделя за неделей мелькают, как в калейдоскопе. И вот дочка уже переворачивается на живот, хватает руками все погремушки в зоне доступа, внимательно слушает песни и на свой лад подпевает в ответ», – рассказывает о своих буднях телеведущая.

Анна Панова рассказала, почему впервые не грустит по уходящему лету
Анна Панова рассказала, почему впервые не грустит по уходящему лету
Пресс-служба
Солнечному августу, который вступил на законных правах, как последний месяц лета, ведущая радуется. Впереди осень и от этой поры она ждет много приятных открытий от дочери Миланы, начало нового интересного телевизионного сезона и даже возможно Анна Панова с семьей отправится куда-нибудь в увлекательное путешествие.

«О нет, впервые в жизни не грущу. Ведь осень 2020 станет временем новых открытий: и первый зуб, и первый прикорм, и ползание. И, может, первое путешествие втроём. А ещё будет моя работа – которую люблю за драйв – а этой осенью опять выборы. Так что привет, август! Знаю, что пролетишь, как одно мгновение – вжих! Но я встречаю тебя с радостью и отпущу без сожаления. Осень моего лучшего в жизни года - мне тоже будет по душе», – поделилась ожиданиями Анна Панова.

Ранее сообщалось, что звезда “Сумерек“ Кристен Стюарт готовится к роли принцессы Дианы.

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Теги: Анна Панова, личная жизнь звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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гость  (аноним)  03.08.2020, 13:16
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