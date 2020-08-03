Анна Панова рассказала, почему впервые не грустит по уходящему лету
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В Сеть Панова выложила счастливое семейное фото возле большой клумбы с цветами, где они вместе с мужем Александром держат в руках коляску с крохотной дочерью Миланой.
Для ведущей лето 2020 выдалось самым счастливым и скоротечным в жизни и впервые она не ведет обратный отсчёт дней. Ведь все ее летные дни проходят в приятных материнских заботах.
«Каждый день ускользает, как песок сквозь пальцы. Утро, беззаботные разговоры с Милкой, карточки Домана с носорогами и верблюдами, вжих, уже обед, дневной сон, вжих, – вечер и пора купаться и укладываться спать. И так день за днём, неделя за неделей мелькают, как в калейдоскопе. И вот дочка уже переворачивается на живот, хватает руками все погремушки в зоне доступа, внимательно слушает песни и на свой лад подпевает в ответ», – рассказывает о своих буднях телеведущая.
«О нет, впервые в жизни не грущу. Ведь осень 2020 станет временем новых открытий: и первый зуб, и первый прикорм, и ползание. И, может, первое путешествие втроём. А ещё будет моя работа – которую люблю за драйв – а этой осенью опять выборы. Так что привет, август! Знаю, что пролетишь, как одно мгновение – вжих! Но я встречаю тебя с радостью и отпущу без сожаления. Осень моего лучшего в жизни года - мне тоже будет по душе», – поделилась ожиданиями Анна Панова.
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