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Тараканы и грязь: ведущая "Ревизора" проверила гимназию, где учился Зеленский

Комментариев: 2
Юлия Панкова ревизовала столовую гимназии в Кривом Роге. Увиденное ее шокировало.
Тараканы и грязь: ведущая «Ревизора» проверила гимназию, где учился Зеленский
Тараканы и грязь: ведущая «Ревизора» проверила гимназию, где учился Зеленский
Пресс-служба

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За прошлый год в 38% школ и детских садов были найдены нарушения в организации питания. Это более 600 отравлений. Поэтому ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить столовую гимназии в Кривом Роге.

 Паровые котлеты, картофель пюре, душистые булочки и витаминный компот – именно такие блюда чаще всего предлагают в школьных столовых, – говорит ведущая. – Мы проверили, в каких условиях готовят еду в заведении, где учился Владимир Зеленский.

Тараканы и грязь: ведущая «Ревизора» проверила гимназию, где учился Зеленский
Тараканы и грязь: ведущая «Ревизора» проверила гимназию, где учился Зеленский
Пресс-служба

На кухне столовой Юлю встретил незваный гость – таракан.

 Несмотря на наличие насекомых в помещении было чисто, – говорит девушка. – Повара придерживались норм хранения продуктов и товарного соседства в холодильниках. Крупы в кладовке стояли на поддонах.

Тараканы и грязь: ведущая «Ревизора» проверила гимназию, где учился Зеленский
Тараканы и грязь: ведущая «Ревизора» проверила гимназию, где учился Зеленский
Пресс-служба

На раздаче блюд повар была с длинными ногтями и грязными руками.

 Девушка контактировала «голыми» руками с готовой едой, – рассказывает Юля. – Мой люминометр – прибор, который определяет степень загрязнения, показал более ста единиц на ладонях работницы. Норма – до 30 единиц. К сожалению, это может стать угрозой здоровью учеников.

Какие нормы закона были нарушены работниками гимназии? Безопасно ли вообще учиться в криворожской гимназии № 95? Узнаете сегодня в программе «Ревизор». Включайте в 19:00 Новый канал.

Ранее мы писали, что Павел Зибров рассказал о трагедии в семье. 

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Теги: Юлия Панкова, Ревизор
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.08.2020, 16:07
Оценка:  0
гость
какая столовая летом? дети на каникулах!
тараканы? у вас в голове! после мобилок они ушли в некуда!
полегчало? говнослив удался? за кого вы нас держите?
как можно относиться к людям которые зарабатывают на грязи деньги??????????????
lusyika    03.08.2020, 12:12
Оценка:  +3
lusyika
"...ну, он же старается...."та й юзік порядки наводить!!!!!!! ЗЕбіл...хоч би своє місто до ладу привів!!!!! А чи - мамуріму і папусашу відправив за кордон - то тепер хоч і трава не рости?????!!!!!!!
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