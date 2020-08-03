Юлия Панкова ревизовала столовую гимназии в Кривом Роге. Увиденное ее шокировало.

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За прошлый год в 38% школ и детских садов были найдены нарушения в организации питания. Это более 600 отравлений. Поэтому ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить столовую гимназии в Кривом Роге.

Паровые котлеты, картофель пюре, душистые булочки и витаминный компот – именно такие блюда чаще всего предлагают в школьных столовых, – говорит ведущая. – Мы проверили, в каких условиях готовят еду в заведении, где учился Владимир Зеленский.

Тараканы и грязь: ведущая «Ревизора» проверила гимназию, где учился Зеленский Пресс-служба

Несмотря на наличие насекомых в помещении было чисто, – говорит девушка. – Повара придерживались норм хранения продуктов и товарного соседства в холодильниках. Крупы в кладовке стояли на поддонах.

На кухне столовой Юлю встретил незваный гость – таракан.

Тараканы и грязь: ведущая «Ревизора» проверила гимназию, где учился Зеленский Пресс-служба

Девушка контактировала «голыми» руками с готовой едой, – рассказывает Юля. – Мой люминометр – прибор, который определяет степень загрязнения, показал более ста единиц на ладонях работницы. Норма – до 30 единиц. К сожалению, это может стать угрозой здоровью учеников.

На раздаче блюд повар была с длинными ногтями и грязными руками.

Какие нормы закона были нарушены работниками гимназии? Безопасно ли вообще учиться в криворожской гимназии № 95? Узнаете сегодня в программе «Ревизор». Включайте в 19:00 Новый канал.

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