Секс-символ Украины рассказал о трагедии в семье

Павел Зибров рассказал о трагедии, которая отняла у него отца.

Читай также: На НЛО TV покажут «Друзей»

Много лет Павел Зибров купается в любви поклонников. Никто и никогда не видел народного артиста грустным или в плохом настроении. Но в рубрике «Звездные папы» программы «Ранок з Україною», которая выходит на канале «Украина», певец откровенно рассказал о трагедии, которую до сих пор не может спокойно вспоминать.

По национальности отец артиста – Николай Зибров – болгарин. Поэтому ударение в фамилии, говорит Павел, падает на первую букву – ЗИбров. Отец артиста был в своем селе настоящей звездой, потому что имел аж сорок профессий.

«Мы считали, что он умеет делать. Каменщик, подрывник, строитель... и самая главная его специальность – мастер по дереву. Всю мебель, которая была в доме, он сделал своими руками. Никогда не помню, чтобы у него было плохое настроение. Он поднимал его всем, был, как зажигалка», – поделился Павел Зибров в эфире канала «Украина».

Читай также: Невеста на 31 год младше жениха! Шон Пенн женился на молодой возлюбленной

Люди считали Николая Зиброва беззаботным человеком. Но только те, кто не знал, что на самом деле ему пришлось пережить. Мужчина прошел всю войну и дважды бежал из фашистского плена.

«Он забил офицера, со второго этажа спрыгнул на подводу с сеном и с конюхом (поехали – ред.) в село. Спрыгнул в лес, попал в берлогу. Его начали искать немцы, а отец крепкий, он десантник, хорошо, что имел с собой финку. Ею он убил медведя, но тот его сильно поцарапал», – рассказал артист в программе «Ранок з Україною» с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем.

Но трагедия произошла не на войне. Отец артиста был опытным донором. Как-то поехал к себе на родину и там сдал кровь. Именно тогда Николаю Ивановичу занесли инфекцию, которую мужчина победить уже не смог. И хотя с того страшного момента уже прошло 50 лет, у артиста до сих пор дрожит голос, когда он об этом вспоминает.

«Спасти его не было возможности, не было антибиотиков. Когда мы приехали, еще застали его живым, простились. А наутро он умер. Похоронили его там, на родине», – признался Павел Зибров.

Читай также: Беременная #ДвеЗвезды призналась, как хочет назвать будущего ребенка

После смерти отца жизнь семьи кардинально изменилась. Одной матери было трудно тянуть двух сыновей. Отца 9-летнем Павлу заменил старший брат Володя. Но Николай Иванович до сих пор незримо присутствует в жизни певца. Артист пытается быть веселым и трудолюбивым, как отец, и всегда уважительно относится к женщинам.

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».

Напомним, ранее беременная Кэти Перри рассекретила свой новый вес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.