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На НЛО TV покажут «Друзей»

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3 августа на телеканале НЛО TV впервые появятся «Друзья».

 

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Американский сериал, в свое время завоевавший сердца миллионов зрителей. На НЛО TV будет выходить с понедельника по пятницу в 17:30.

«Параллельно с созданием новых проектов собственного производства мы не забываем о проверенной классике. Считаю, что «Друзья» – это действительно культовый ситком, который можно пересматривать сотни раз, и он идеально вписывается в программу НЛО TV. Это юмор, который не стареет, и герои, которыми до сих пор восхищаются», – рассказывает директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Напомним, что «Друзья» – это американский ситком, первая серия которого вышла в 1994 году. По сюжету, в Нью-Йорке вместе живут шестеро неразлучных друзей: избалованная «папина дочка» Рэйчел Грин, зацикленная на чистоте шеф-повар Моника Геллер, офисный работник Чендлер Бинг, помешанный на сексе и еде актер Джои Триббиани, палеонтолог в разводе Росс Геллер и массажистка-хиппи и певица Фиби Буффе. Вокруг этой крепкой компании строится бесконечное количество разных историй: у друзей случаются романы, они ссорятся и мирятся. Но молодежь не может быть до конца серьезной, поэтому друзья не упускают случая пошутить, а чувство юмора у них отменное.

«Друзья» – с понедельника по пятницу в 17:30 на НЛО TV.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала, сколько заработала на съемках сериала “Школа“.

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Теги: Друзья, НЛО TV, сериалы
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Источник: IVONA)bigmir.net

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