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Как научиться красиво разговаривать: полезные советы от Аллы Костромичевой - эксклюзивЭксклюзив

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Ведущая «Супер Топ-модели по-украински» Алла Костромичева поделилась с поклонниками личным опытом .
Ведущая Алла Костромичева
Ведущая Алла Костромичева
Пресс-служба

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Многие думают, что модели — это просто красивая картинка, за которой ничего не стоит. Но это совершенно не так! Девушка не может быть интересна, если кроме хороших внешних данных у нее ничего нет. Об этом постоянно напоминает Алла Костромичева — супермодель с мировым именем и ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински», который снимает Новый канал.

Ведущая Алла Костромичева
Ведущая Алла Костромичева
Пресс-служба
Алла считает, что девушка должна не только следить за своей физической формой, но и постоянно развиваться внутренне. В том числе, учиться красиво разговаривать.

— Для того, чтобы иметь красивую речь, нужно много читать. Как художественную литературу, так и книги по ораторскому искусству и публичным выступлениям. А еще прокачивать свою уверенность, выступая перед большой аудиторией, — посоветовала ведущая. — Кроме этого, можно записывать себя на камеру и отслеживать слова-паразиты. Старайтесь в принципе побольше выступать перед камерой и публикой.

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Кстати, сама Костромичева тоже не сидела сложа руки перед стартом съемок Суперсезона — она активно подтягивала украинский язык и обещает удивить всех поклонников своим произношением. Удастся ли ей это, увидите уже этой осенью в «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале! 

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Теги: Алла Костромичева, супер топ-модели по украински, советы звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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