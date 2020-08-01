Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут вместе - СМИ

Рэпер Канье Уэтс заявил, что уже два года пытается развестись с женой Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян и Канье Уэст, судя по последним новостям, на грани развода. Недавно рэпер заявил, что они с Ким не планировали рожать дочь Норт, потом обвинил Кардашьян в том, что она хотела запереть его в клинике, а затем признался, что уже два года пытается развестись с супругой.

Читай также: Муж Ким Кардашьян выбыл из предвыборной президентской гонки

Накануне инсайдер сообщил, что Ким и Канье уже давно не живут вместе. Якобы Уэст находится на ранчо в Вайоминге, а Ким - в Лос-Анджелесе, и примерно раз в пять недель Канье навещает супругу вместе с детьми.

Канье находился в Вайоминге в течение всего последнего года, а Ким навещала его примерно раз в пять недель и привозила детей. Они не проводили время вместе, потому что он полностью переместил свою жизнь на ранчо. Это мало напоминает большую и счастливую семью, - рассказал источник.

Со слов другого инсайдера, Ким не считает правильным находиться сейчас рядом с мужем, потому что думает, что это может плохо отразиться на их с детьми психическом здоровье. Сам же Канье заявил, что семья должна находиться в этот период рядом с ним.

Ранее мы писали, что хакеры взломали Twitter Маска, Кардашьян и Барака Обамы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​