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Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут вместе - СМИ

Комментариев: 17
Рэпер Канье Уэтс заявил, что уже два года пытается развестись с женой Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут вместе - СМИ
Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут вместе - СМИ
ivona bigmir)net

Ким Кардашьян и Канье Уэст, судя по последним новостям, на грани развода. Недавно рэпер заявил, что они с Ким не планировали рожать дочь Норт, потом обвинил Кардашьян в том, что она хотела запереть его в клинике, а затем признался, что уже два года пытается развестись с супругой.

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Накануне инсайдер сообщил, что Ким и Канье уже давно не живут вместе. Якобы Уэст находится на ранчо в Вайоминге, а Ким - в Лос-Анджелесе, и примерно раз в пять недель Канье навещает супругу вместе с детьми.

Канье находился в Вайоминге в течение всего последнего года, а Ким навещала его примерно раз в пять недель и привозила детей. Они не проводили время вместе, потому что он полностью переместил свою жизнь на ранчо. Это мало напоминает большую и счастливую семью, - рассказал источник.

Со слов другого инсайдера, Ким не считает правильным находиться сейчас рядом с мужем, потому что думает, что это может плохо отразиться на их с детьми психическом здоровье. Сам же Канье заявил, что семья должна находиться в этот период рядом с ним.

Ранее мы писали, что хакеры взломали Twitter Маска, Кардашьян и Барака Обамы.

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Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст
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Комментариев (17)
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русский  (аноним)  03.08.2020, 21:07
Оценка:  0
русский
А ParisMA - сраная укропская потаскушная блять!
русский  (аноним)  03.08.2020, 21:06
Оценка:  0
русский
Ты укропский пидapac, блять! Я мерзко перданул тебе в eблo, сучара!
pусский  (аноним)  02.08.2020, 15:38
Оценка:  0
pусский
Я чудовищно напердел!
ParisMA  (аноним)  01.08.2020, 22:58
Оценка:  0
ParisMA
Думаю моя передняя дырка даже не так воняет как твоя задняя
ParisMA  (аноним)  01.08.2020, 22:56
Оценка:  0
ParisMA
Ты йобнутый утырок, русский! Из за запаха твоей жопы тебя не возьмут сниматся в наших фильмах. ты дЫбил конченый
русский  (аноним)  01.08.2020, 22:51
Оценка:  0
русский
Чтобы ты понял скажу по-укропски: я насмердел из сраной жопы в твой зеленский шнобель, бля! Я ПЁРНУЛ, СУКА!
pусский  (аноним)  01.08.2020, 22:47
Оценка:  0
pусский
Пошёл нахyй отсюда, укpопскй пидopюга!
русский  (аноним)  01.08.2020, 22:44
Оценка:  0
русский
Дрюкал пальцем в своём очке, кому дать облизать, суки укропские, бля?!
pусский  (аноним)  01.08.2020, 22:44
Оценка:  0
pусский
Перди в другом месте, и будь азербайджанцем или эстонцем, здесь только я русский!
русский  (аноним)  01.08.2020, 22:25
Оценка:  0
русский
Я вонюче пёрнул!
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