Регина Тодоренко сдала тест на COVID-19 и рассказала о результате

Ведущая Регина Тодоренко призналась, что находится в группе риска.

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Звезда “Орла и Решки“ Регина Тодоренко рассказала о результатах теста на коронавирус. На своей странице в Instagram она написала, что сдала тест на COVID-19, поскольку вместе со своей командой постоянно находится в зоне риска заражения.

Сдала анализы на COVID-19! ожидание мучительно, но радость от отрицательного результата почему-то не переполняет меня, т.к я и моя команда постоянно находимся в группе риска: у двоих диагностирована пневмония и поражение легких 25%, у остальных в семьях есть больные, - написала Регина в соцсети.

Тодоренко добавила, что не заболели коронавирусом только она и ее оператор, и теперь ей придется самой руководить съемочным процессом нового проекта, так как режиссер тоже болен.

Ранее Регина Тодоренко в купальнике вызвала споры в Сети.

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