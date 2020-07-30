Регина Тодоренко сдала тест на COVID-19 и рассказала о результате
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Звезда “Орла и Решки“ Регина Тодоренко рассказала о результатах теста на коронавирус. На своей странице в Instagram она написала, что сдала тест на COVID-19, поскольку вместе со своей командой постоянно находится в зоне риска заражения.
Сдала анализы на COVID-19! ожидание мучительно, но радость от отрицательного результата почему-то не переполняет меня, т.к я и моя команда постоянно находимся в группе риска: у двоих диагностирована пневмония и поражение легких 25%, у остальных в семьях есть больные, - написала Регина в соцсети.
Сдала анализы на COVID-19 ! ожидание мучительно, но радость от отрицательного результата почему-то не переполняет меня, тк я и моя команда постоянно находимся в группе риска: у двоих диагностирована пневмония и поражение легких 25%, у остальных в семьях есть больные коронавирусом😔. Выздоравливайте скорее, мои дорогие! Берегите себя! Вы нам нужны! 🙏🏻 Снять влог из очередного путешествия 🧳 ? #регинатодоренко #самсебережиссёр 😆🤪
Тодоренко добавила, что не заболели коронавирусом только она и ее оператор, и теперь ей придется самой руководить съемочным процессом нового проекта, так как режиссер тоже болен.
Ранее Регина Тодоренко в купальнике вызвала споры в Сети.
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