Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Регина Тодоренко сдала тест на COVID-19 и рассказала о результате

Комментариев: 5
Ведущая Регина Тодоренко призналась, что находится в группе риска.
Регина Тодоренко сдала тест на COVID-19 и рассказала о результате
Регина Тодоренко сдала тест на COVID-19 и рассказала о результате
instagram.com/reginatodorenko

Читай также: Регина Тодоренко и Влад Топалов отмечают первую годовщину свадьбы

Звезда “Орла и Решки“ Регина Тодоренко рассказала о результатах теста на коронавирус. На своей странице в Instagram она написала, что сдала тест на COVID-19, поскольку вместе со своей командой постоянно находится в зоне риска заражения.

Сдала анализы на COVID-19! ожидание мучительно, но радость от отрицательного результата почему-то не переполняет меня, т.к я и моя команда постоянно находимся в группе риска: у двоих диагностирована пневмония и поражение легких 25%, у остальных в семьях есть больные, - написала Регина в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сдала анализы на COVID-19 ! ожидание мучительно, но радость от отрицательного результата почему-то не переполняет меня, тк я и моя команда постоянно находимся в группе риска: у двоих диагностирована пневмония и поражение легких 25%, у остальных в семьях есть больные коронавирусом😔. Выздоравливайте скорее, мои дорогие! Берегите себя! Вы нам нужны! 🙏🏻 Снять влог из очередного путешествия 🧳 ? #регинатодоренко #самсебережиссёр 😆🤪

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Тодоренко добавила, что не заболели коронавирусом только она и ее оператор, и теперь ей придется самой руководить съемочным процессом нового проекта, так как режиссер тоже болен.

Ранее Регина Тодоренко в купальнике вызвала споры в Сети.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Регина Тодоренко, коронавирус, ведущая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
ParisMA  (аноним)  01.08.2020, 23:00
Оценка:  0
ParisMA
Надеюсь она научилась подмыватся чтоб не стыдно было
гость  (аноним)  01.08.2020, 21:50
Оценка:  0
гость
Тест сделала, результат отрицательный. Дорогая Регина, запомни, абсолютно все находятся в группе риска, и не нужно на этом пиарится!
pусский  (аноним)  01.08.2020, 18:28
Оценка:  0
pусский
Не знаю, какой потаскухой была твоя мама, гость 15:39, но укров считаю братских народом, и скучаю по отсутствию украинских блядей из-за карантина в России!
гость  (аноним)  01.08.2020, 15:39
Оценка:  0
гость
Намедни, шакал Кадыркин, сделал высер, типа:
- два "братских" народа (с куями мы братские?), наконец должны помириться!
Вопрос: - как мы, бандеро-фашисты, будем еб.а.ться с кацапскими потаскухами,
когда у меня одно желание - перерезать глотку, какой-нибудь московитской падали?
гость  (аноним)  01.08.2020, 15:38
Оценка:  0
гость
РЕГИНА, ТВАРЬ ПРОКАЦАПСКАЯ! ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь