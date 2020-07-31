Одна из топовых ведущих популярного тревел-шоу вернется в новый сезон благодаря лайкам в соцсетях.

"Я скучала": Ивлеева возвращается в "Орел и решка" instagram.com/_agentgirl_

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Популярная телеведущая Настя Ивлеева вернется в новом сезоне тревел-шоу "Орел и решка". Об этом знаменитость написала в своем Инстаграм.

Настя отметила, что решила снова сниматься в популярном проекте благодаря лайкам подписчиков, которые проголосовали за нее хештегом #настюшкуврешку.

Кто не в курсе, я ради прикола, отвечая на вопрос подписчика «не хочешь вернуться на решку», сказала в шутливой форме, что если пост со мной на аккаунте пятнице соберёт пол миллиона (500 тыс. 😱) комментариев с #настюшкуврешку , я пойду на сезон😱😱😱 Кто же знал, что наберёт! Ребят, я хочу сказать, что в очередной раз в шоке от мощи и силы интернета и активности зрителя, - ранее написала Ивлеева.

Опрос Ивлеева организовала "по приколу", а вернуться придется теперь всерьез.

ОФИЦИАЛЬНО! Это первый случай в истории Решки, когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон😱🥰‼️ Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода!

Вы сумасшедшие и я вас обожаю💔💔💔

( Тем не менее, НОВОЕ З.Б.С. Шоу продолжит выходить в параллель с Решкой , так как выпуски будут сниматься заранее!!! Так же, это касается моего Тик Тока и Инстика) Всё чотко! Осталось вылечит корону и вперёд🚀 съемки съемки съемки!



Ааааааа ахахахах я не верюююю! 🚀🎒✈️

Увидимся на экранах! - написала Ивлеева.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева заразилась коронавирусом.

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