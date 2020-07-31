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"Я скучала": Ивлеева возвращается в "Орел и решка"

Комментариев: 7
Одна из топовых ведущих популярного тревел-шоу вернется в новый сезон благодаря лайкам в соцсетях.

"Я скучала": Ивлеева возвращается в "Орел и решка"
instagram.com/_agentgirl_

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Популярная телеведущая Настя Ивлеева вернется в новом сезоне тревел-шоу "Орел и решка". Об этом знаменитость написала в своем Инстаграм.

Настя отметила, что решила снова сниматься в популярном проекте благодаря лайкам подписчиков, которые проголосовали за нее хештегом  #настюшкуврешку.

Кто не в курсе, я ради прикола, отвечая на вопрос подписчика «не хочешь вернуться на решку», сказала в шутливой форме, что если пост со мной на аккаунте пятнице соберёт пол миллиона (500 тыс. 😱) комментариев с #настюшкуврешку , я пойду на сезон😱😱😱 Кто же знал, что наберёт! Ребят, я хочу сказать, что в очередной раз в шоке от мощи и силы интернета и активности зрителя, - ранее написала Ивлеева.

Опрос Ивлеева организовала "по приколу", а вернуться придется теперь всерьез. 

ОФИЦИАЛЬНО! Это первый случай в истории Решки, когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон😱🥰‼️ Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода!
Вы сумасшедшие и я вас обожаю💔💔💔
( Тем не менее, НОВОЕ З.Б.С. Шоу продолжит выходить в параллель с Решкой , так как выпуски будут сниматься заранее!!! Так же, это касается моего Тик Тока и Инстика) Всё чотко! Осталось вылечит корону и вперёд🚀 съемки съемки съемки!

Ааааааа ахахахах я не верюююю! 🚀🎒✈️
Увидимся на экранах! - написала Ивлеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОФИЦИАЛЬНО! Это первый случай в истории Решки, когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон😱🥰‼️ Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода! Вы сумасшедшие и я вас обожаю💔💔💔 ( Тем не менее, НОВОЕ З.Б.С. Шоу продолжит выходить в параллель с Решкой , так как выпуски будут сниматься заранее!!! Так же, это касается моего Тик Тока и Инстика) Всё чотко! Осталось вылечить корону🦠 и вперёд🚀съемки съемки съемки! Ааааааа ахахахах я не верюююю! 🚀🎒✈️ Увидимся на экранах! И признаться честно .... я скучала! #орелирешкадержись #жоска

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева заразилась коронавирусом. 

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Теги: Орел и Решка, Настя Ивлеева
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
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русский  (аноним)  01.08.2020, 22:34
Оценка:  0
русский
Проукропская мразь! Вырвать ей матку через очко, бля!
pусский  (аноним)  01.08.2020, 21:40
Оценка:  -1
pусский
Я матершинно проперделся!
Daisy50    01.08.2020, 00:03
Оценка:  +15
Daisy50
Ужас! Хотела тёплые слова про Настюшку написать, а тут зборище русских извращенцев-матерщинников...Фу, гадость какая! Как тараканы грязные везде лезут!
русский  (аноним)  31.07.2020, 16:47
Оценка:  -3
русский
В Крыму в этот сезон благодать - хахлов не пускают, никто не срёт по кустам, одни россияне кругом! В сентябре съезжу сам, если смогу. Нужен крымский сезон "Орла и Решки", блять!
Глод    31.07.2020, 15:43
Оценка:  +18
Глод
Хочу увидеть в новом сезоне непризнанные территории: Приднестровье, ЮО, Абхазию, ДНР, ЛНР, Нагорный Карабах, Крым и Косово.
thebestdraw    31.07.2020, 16:36
Оценка:  +19
thebestdraw
зачем? Я думал смысл, что зрителю понравится и он поедет туда. А тут что? ну понравится что-то и что? никто же не поедет.
гость  (аноним)  31.07.2020, 15:22
Оценка:  -4
гость
Понятно, иностранных писек давно не сосала!
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