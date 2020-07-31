Гимн всех подростков: Анна Тринчер презентовала трек о неразделенной любви

Анна Тринчер презентовала песню в поддержку всем подросткам.

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Исполнительница хита “Короче, понятно“, блогер и актриса Анна Тринчер, которая недавно взбудоражила социальные сети необычным новым образом, наконец раскрыла карты. Оказывается, перевоплотиться в новый образ и примерить на себя волосы цвета спелой ягоды, артистка задумала для того, чтобы презентовать свой новый трек “Малиновые волосы“, который, по словам Ани, должен стать гимном всех подростков.

- Малиновые волосы – это песня, которая откликнется в сердце каждого человека, который хоть раз в жизни переживал неразделенную любовь и знает, как иногда это бывает тяжело, особенно когда эта любовь – первая, - рассказала Анна Тринчер. – Мы часто не понимаем, почему так произошло, почему тот или иной парень отвергает нас и не принимает наши чувства и в этот момент мы способны натворить очень много глупостей. Подростки, у которых совсем мало опыта, намного эмоциональнее переживают это состояние отвержения. В этот момент очень важно не отчаиваться и попросить помощи у друзей или родителей, которые всегда поддержат. И этой песней я хочу сказать всем: “Остановись, не делай глупостей, все еще будет хорошо, и ты обязательно встретишь свою любовь“!

Анна Тринчер - Малиновые волосы Пресс-служба

По словам Анны Тринчер, она очень хотела, чтобы трек “Малиновые волосы“ не был грустным, даже несмотря на то, что в нем затрагиваются такая важная и непростая тема. Ведь прежде всего в этом треке говорится о том, что не стоит опускать руки, а нужно собраться, найти то, что тебя вдохновляет и продолжать работать, чтобы как можно скорее пережить сложную ситуацию.

– Мы специально сделали эту песню веселой, зажигательной, такой, под которую хочется прыгать, танцевать и дурачиться, чтобы показать, что чтобы ни происходило, жизнь прекрасна и замечательна, а все сложности можно пережить и лучше это делать, танцуя с улыбкой на губах! Поэтому если у вас плохое настроение, включите погромче “Малиновые волосы“, как это делаю я, и через 3 минуты у вас все будет лучше! Я уверена, что песня "Малиновые волосы" станет настоящим гимном и поддержкой всем подросткам, - заключила Тринчер

Анна Тринчер Пресс-служба

Новый хит для Тринчер написали продакшн Midnight Daddyies. Вместе со своим продюсером Денисом Буданцевым, который выступил также саундпродюсером трека, артистка принимала активное участие в работе над аранжировкой сингла.

- Мы очень долго искали музыкальную форму, делали около 7-10 пробных вариантов, переделывали песню, искали идеальную формулу, переписывали, перепевали. Это был очень долгий и кропотливый процесс, потому что для меня эта премьера как никогда важна, - описывает процесс создания Анна Тринчер.

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В день премьеры трека “Малиновые волосы“ Анна Тринчер запустила танцевальный челлендж на одной из самых быстроразвивающихся социальных платформ – Tik Tok, который уже поддержали NK и Потап.

Новый хит Анны Тринчер “Малиновые волосы“ уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала, сколько заработала на съемках сериала “Школа“.

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