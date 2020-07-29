Рэперша Alyona Alyona станет участницей нового сезона “Танців з зірками” на “1+1”.

Уже этой осенью на телеканале “1+1” стартует новый сезон шоу “Танців з зірками”. Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

Читай также: “Танці з зірками 2020“: Список звездных участников шоу

Так, сегодня студию “Сніданку з 1+1” посетила украинская популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая в прямом эфире призналась, что принимает вызов #танциззиркамиchallengе от шоумена Дмитрия Танковича, который тоже стал участником проекта.

“Это новый опыт для меня. Хочется себя испытать и доказать, что пышки могут все. Я надеюсь, что буду выглядеть органично во всех стилях, потому что есть внутренний стержень, мне есть что рассказать зрителям”, - комментирует Алена.

Похудевшая Alyona Alyona примет участие в "Танцях з зірками" Пресс-служба 1+1

За кулисами исполнительница рассказала, что большого танцевального опыта у нее нет:

“В школе в 5-м классе с ходила в танцевальный кружок и учила вальс. Это все, что я умею из танцев. В этом сезоне я попробую в силу возможностей своего организма показать всему миру, что все возможно”.

Похудевшая Alyona Alyona примет участие в "Танцях з зірками" Пресс-служба 1+1

Также, исполнительница призналась, что на следующий день, после празднования собственного 29-летия она решила начать следить за фигурой и поставила цель - сбросить 29 килограммов. Чуть меньше чем за полтора месяца Алене удалось избавиться 10 лишних килограммов.

“На этой неделе я стабильно держу вес, ведь задача не только сбрасывать, но и закреплять результат. Килограммы “гуляют”, а сейчас я вздохнула с облегчением, что за последние дни не набрала лишнего, и можно двигаться дальше. Для начала для меня было самое сложное отказаться от сладкого, а это касается и черешни, и клубники”, - призналась исполнительница, и ошеломила всех, сообщив, что находилась на грани сахарного диабета.

Также Alyona поделилась, что сейчас очень радуется тому, что может позволить себе кусочек твердого сыра.

А уже позже Alyona Alyona разместила на своих официальных страницах в социальных сетях смешное видео, в котором сообщила всем подписчикам, что приняла челлендж. Рэп-исполнительница бросила вызов Позитиву.

Совсем скоро станет известно, примет ли #танціззіркамиchallenge Андре Тан, которому бросил вызов Дмитрий Танкович, и Позитив, которого пригласила на проект Alyona Alyona. Присоединятся ли они на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц, и Дарье Петрожицкой и Игорю Галуненко, Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, а также к Дмитрию Танковичу, и Alyona Alyona. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.

Читай также: Alyona Alyona рассекретила, сколько килограммов сбросила за месяц

Напомним, что сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, расскажут в эфире “Сніданка з 1+1”.

Традиционно в шоу “Танці з зірками” участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows “1+1 Продакшн”.

Премьера нового четвертого сезона “Танців з зірками” состоится этой осенью на “1+1”.

Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.