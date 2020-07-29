Похудевшая Alyona Alyona примет участие в "Танцях з зірками"
Уже этой осенью на телеканале “1+1” стартует новый сезон шоу “Танців з зірками”. Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.
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Так, сегодня студию “Сніданку з 1+1” посетила украинская популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая в прямом эфире призналась, что принимает вызов #танциззиркамиchallengе от шоумена Дмитрия Танковича, который тоже стал участником проекта.
“Это новый опыт для меня. Хочется себя испытать и доказать, что пышки могут все. Я надеюсь, что буду выглядеть органично во всех стилях, потому что есть внутренний стержень, мне есть что рассказать зрителям”, - комментирует Алена.
За кулисами исполнительница рассказала, что большого танцевального опыта у нее нет:
“В школе в 5-м классе с ходила в танцевальный кружок и учила вальс. Это все, что я умею из танцев. В этом сезоне я попробую в силу возможностей своего организма показать всему миру, что все возможно”.
Также, исполнительница призналась, что на следующий день, после празднования собственного 29-летия она решила начать следить за фигурой и поставила цель - сбросить 29 килограммов. Чуть меньше чем за полтора месяца Алене удалось избавиться 10 лишних килограммов.
“На этой неделе я стабильно держу вес, ведь задача не только сбрасывать, но и закреплять результат. Килограммы “гуляют”, а сейчас я вздохнула с облегчением, что за последние дни не набрала лишнего, и можно двигаться дальше. Для начала для меня было самое сложное отказаться от сладкого, а это касается и черешни, и клубники”, - призналась исполнительница, и ошеломила всех, сообщив, что находилась на грани сахарного диабета.
Также Alyona поделилась, что сейчас очень радуется тому, что может позволить себе кусочек твердого сыра.
А уже позже Alyona Alyona разместила на своих официальных страницах в социальных сетях смешное видео, в котором сообщила всем подписчикам, что приняла челлендж. Рэп-исполнительница бросила вызов Позитиву.
Це просто пушка 🔥 Alyona Alyona (@alyona.alyona.official) приймає танцювальний виклик від Дмитра Танковича і вже дуже скоро запалить на паркеті у новому сезоні шоу. #танціззіркамиchallenge триває і реп-виконавиця передає естафету учаснику гуртів «MOZGI» та «Время и Стекло» Позитиву (@positiff). Чи погодиться він взяти участь у шоу? Скоро дізнаємося.
Совсем скоро станет известно, примет ли #танціззіркамиchallenge Андре Тан, которому бросил вызов Дмитрий Танкович, и Позитив, которого пригласила на проект Alyona Alyona. Присоединятся ли они на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц, и Дарье Петрожицкой и Игорю Галуненко, Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, а также к Дмитрию Танковичу, и Alyona Alyona. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.
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Напомним, что сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, расскажут в эфире “Сніданка з 1+1”.
Традиционно в шоу “Танці з зірками” участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows “1+1 Продакшн”.
Премьера нового четвертого сезона “Танців з зірками” состоится этой осенью на “1+1”.
Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.
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