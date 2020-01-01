"Эмми 2020": Список всех номинантов телевизионной премии
Во вторник, 28 июля, Американская телеакадемия представила список всех претендентов на премию “Эмми-2020“. По количеству номинаций лидирует сериал “Хранители“, который претендует на победу в 26 категориях. В число лидеров также вошел сериал “Удивительная миссис Мейзел“ (20 номинаций).
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Нынешнюю премию “Эмми“ можно назвать триумфом Netflix, ведь его проекты получили рекордные 160 номинаций. На втором месте в этом году HBO с 107 номинациями. Также стоит отметить, что онлайн-кинотеатры Disney+ и Apple TV+ впервые поборятся за награды телепремии.
72-й церемония награждения “Эмми 2020“ состоится в воскресенье, 20 сентября. Транслировать церемонию будет телеканал ABC. А ведущим в третий раз станет известный комик Джимми Киммел.
“ЭММИ 2020“: СПИСОК НОМИНАНТОВ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРЕМИИ
Лучший телефильм
- “Американский сын“;
- “Безупречный“;
- “Эль Камино“;
- Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones;
- Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend.
Лучший минисериал
- “Хранители“ (Watchmen);
- “Миссис Америка“ (Mrs. America);
- “Невероятное“ (Unbelievable);
- “Неортодоксальная“ (Unorthodox);
- “Всюду тлеют пожары “ (Little Fires Everywhere).
Лучший комедийный сериал
- “Утоли свой пыл “(Curb Your Enthusiasm);
- “В лучшем мире“ (The Good Place);
- “Мертв для меня“ (Dead to Me);
- “Белая ворона“ (Insecure);
- “Метод Коминськи“ (The Kominsky Method);
- “Удивительная миссис Мейзел“ (The Marvelous Mrs. Maisel);
- “Шиттс Крик“ (Schitt'S Creek);
- “Чем мы занимаемся в тенях“ (What We Do in the Shadows).
Лучший драматический сериал
- “Лучше звоните Солу“ (Better Call Saul);
- “Корона“ (The Crown);
- “Рассказ служанки “( The Handmaid's Tale);
- “Убивая Еву“ (Killing Eve);
- “Мандалорец“ (The Mandalorian);
- “Озарк“ (Ozark);
- “Очень странные дела“ (Stranger Things);
- “Наследники“ (Succession).
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Энтони Андерсон, “Темнеют“;
- Дон Чидл, “Черный понедельник“;
- Тед Дэнсон, “В лучшем мире“;
- Майкл Дуглас, “Метод Коминськи“;
- Юджин Леви, “ Шиттс Крик“;
- Рами Юсеф, “Рами“.
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт, “Мертвый для меня“;
- Рейчел Броснахен, “Удивительная миссис Мейзел“;
- Линда Карделлини, “Мертвый для меня“;
- Кэтрин О'Хара, “ Шиттс Крик“;
- Исса Рэй, “Белая ворона“;
- Трейси Эллис Росс, “Темнеют“.
Лучшая мужская роль в драме
- Джейсон Бэтмен, “Озарк“;
- Брайан Кокс, “Наследники“;
- Стерлинг К. Браун, “Это мы“;
- Стив Каррелл, “Утреннее шоу“;
- Джереми Стронг, “Наследники“;
- Билли Портер, “Поза“.
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон, “Утреннее шоу“;
- Оливия Коулман, “Корона“;
- Джоди Комер, “Убивая Еву“;
- Лора Линни, “Озарк“;
- Сандра О, “Убивая Еву“;
- Зендая, “Эйфория“.
Лучшая мужская роль в минисериале / телефильме
- Джереми Айронс, “Хранители“;
- Хью Джекман, “Безупречный“;
- Пол Мескал, “Нормальные люди“;
- Джереми Поуп, “Голливуд“;
- Марк Руффало, “Я знаю, что это правда“.
Лучшая женская роль в минисериале / телефильме
- Кейт Бланшетт, “Миссис Америка“;
- Шира Хаас, “Неортодоксальная“;
- Реджина Кинг, “Хранители“;
- Октавия Спенсер, “Мадам Си Джей Уокер“;
- Керри Вашингтон, “Всюду тлеют пожары“.
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Джанкарло Эспозито, “Лучше звоните Солу“;
- Билли Крадап, “Утреннее шоу“;
- Киран Калкин, “Наследники“;
- Марк Дюплас, “Утреннее шоу“;
- Мэтью Макфейден, “Наследники“;
- Николас Браун, “Наследники“;
- Брэдли Уитфорд, “Рассказ служанки“;
- Джеффри Райт, “Мир Дикого Запада“.
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Хелена Бонэм Картер, “Корона“;
- Лора Дерн, “Большая маленькая ложь“;
- Джулия Гарнер, “Озарк“;
- Тэнди Ньютон, “Мир Дикого Запада“;
- Фиона Шоу, “Убивая Еву“;
- Сара Снук, “Наследники“;
- Мерил Стрип, “Большая маленькая ложь“:
- Самира Уайли, “Рассказ служанки“.
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Андре Брауэр, “Бруклин 9-9“;
- Кенан Томпсон, “Субботним вечером в прямом эфире“;
- Уильям Джексон Харпер, “В лучшем мире“;
- Стерлинг К. Браун, “Удивительная миссис Мейзел“;
- Махершала Али, “Рами“;
- Дэниел Леви, “Шиттс Крик“;
- Тони Шелуб, “Удивительная миссис Мейзел“.
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“;
- Дарси Карден, “В лучшем мире“;
- Бетти Гилпин, “Блеск“;
- Марин Хинкл, “ Удивительная миссис Мейзел“;
- Кэт Маккинон, “Субботним вечером в прямом эфире“;
- Энни Мерфи, “Шиттс Крик“;
- Ивонн Орджи, “Белая ворона“;
- Сесиль Стронг, “Субботним вечером в прямом эфире“.
Посмотреть список прошлогодних победителей “Эмми 2019“ можно здесь.
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