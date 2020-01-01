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"Эмми 2020": Список всех номинантов телевизионной премии

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Церемония вручения премии "Эмми 2020" состоится 20 сентября.
"Эмми 2020": Список всех номинантов телевизионной премии
"Эмми 2020": Список всех номинантов телевизионной премии
emmys.com

Во вторник, 28 июля, Американская телеакадемия представила список всех претендентов на премию “Эмми-2020“. По количеству номинаций лидирует сериал “Хранители“, который претендует на победу в 26 категориях. В число лидеров также вошел сериал “Удивительная миссис Мейзел“ (20 номинаций).

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Нынешнюю премию “Эмми“ можно назвать триумфом Netflix, ведь его проекты получили рекордные 160 номинаций. На втором месте в этом году HBO с 107 номинациями. Также стоит отметить, что онлайн-кинотеатры Disney+ и Apple TV+ впервые поборятся за награды телепремии.

72-й церемония награждения “Эмми 2020“ состоится в воскресенье, 20 сентября. Транслировать церемонию будет телеканал ABC. А ведущим в третий раз станет известный комик Джимми Киммел. 

“ЭММИ 2020“: СПИСОК НОМИНАНТОВ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРЕМИИ

Лучший телефильм

  • “Американский сын“;
  • “Безупречный“;
  • “Эль Камино“;
  • Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones;
  • Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend.

Лучший минисериал

  • “Хранители“ (Watchmen);
  • “Миссис Америка“ (Mrs. America);
  • “Невероятное“ (Unbelievable);
  • “Неортодоксальная“ (Unorthodox);
  • “Всюду тлеют пожары “ (Little Fires Everywhere).

Лучший комедийный сериал

  • “Утоли свой пыл “(Curb Your Enthusiasm);
  • “В лучшем мире“ (The Good Place);
  • “Мертв для меня“ (Dead to Me);
  • “Белая ворона“ (Insecure);
  • “Метод Коминськи“ (The Kominsky Method);
  • “Удивительная миссис Мейзел“ (The Marvelous Mrs. Maisel);
  • “Шиттс Крик“ (Schitt'S Creek);
  • “Чем мы занимаемся в тенях“ (What We Do in the Shadows).

Лучший драматический сериал

  • “Лучше звоните Солу“ (Better Call Saul);
  • “Корона“ (The Crown);
  • “Рассказ служанки “( The Handmaid's Tale);
  • “Убивая Еву“ (Killing Eve);
  • “Мандалорец“ (The Mandalorian);
  • “Озарк“ (Ozark);
  • “Очень странные дела“ (Stranger Things);
  • “Наследники“ (Succession).

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон, “Темнеют“;
  • Дон Чидл, “Черный понедельник“;
  • Тед Дэнсон, “В лучшем мире“;
  • Майкл Дуглас, “Метод Коминськи“;
  • Юджин Леви, “ Шиттс Крик“;
  • Рами Юсеф, “Рами“.

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт, “Мертвый для меня“;
  • Рейчел Броснахен, “Удивительная миссис Мейзел“;
  • Линда Карделлини, “Мертвый для меня“;
  • Кэтрин О'Хара, “ Шиттс Крик“;
  • Исса Рэй, “Белая ворона“;
  • Трейси Эллис Росс, “Темнеют“.

Лучшая мужская роль в драме

  • Джейсон Бэтмен, “Озарк“;
  • Брайан Кокс, “Наследники“;
  • Стерлинг К. Браун, “Это мы“;
  • Стив Каррелл, “Утреннее шоу“;
  • Джереми Стронг, “Наследники“;
  • Билли Портер, “Поза“.

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон, “Утреннее шоу“;
  • Оливия Коулман, “Корона“;
  • Джоди Комер, “Убивая Еву“;
  • Лора Линни, “Озарк“;
  • Сандра О, “Убивая Еву“;
  • Зендая, “Эйфория“.

Лучшая мужская роль в минисериале / телефильме

  • Джереми Айронс, “Хранители“;
  • Хью Джекман, “Безупречный“;
  • Пол Мескал, “Нормальные люди“;
  • Джереми Поуп, “Голливуд“;
  • Марк Руффало, “Я знаю, что это правда“.

Лучшая женская роль в минисериале / телефильме

  • Кейт Бланшетт, “Миссис Америка“;
  • Шира Хаас, “Неортодоксальная“;
  • Реджина Кинг, “Хранители“;
  • Октавия Спенсер, “Мадам Си Джей Уокер“;
  • Керри Вашингтон, “Всюду тлеют пожары“.

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

  • Джанкарло Эспозито, “Лучше звоните Солу“;
  • Билли Крадап, “Утреннее шоу“;
  • Киран Калкин, “Наследники“;
  • Марк Дюплас, “Утреннее шоу“;
  • Мэтью Макфейден, “Наследники“;
  • Николас Браун, “Наследники“;
  • Брэдли Уитфорд, “Рассказ служанки“;
  • Джеффри Райт, “Мир Дикого Запада“.

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

  • Хелена Бонэм Картер, “Корона“;
  • Лора Дерн, “Большая маленькая ложь“;
  • Джулия Гарнер, “Озарк“;
  • Тэнди Ньютон, “Мир Дикого Запада“;
  • Фиона Шоу, “Убивая Еву“;
  • Сара Снук, “Наследники“;
  • Мерил Стрип, “Большая маленькая ложь“:
  • Самира Уайли, “Рассказ служанки“.

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

  • Андре Брауэр, “Бруклин 9-9“;
  • Кенан Томпсон, “Субботним вечером в прямом эфире“;
  • Уильям Джексон Харпер, “В лучшем мире“;
  • Стерлинг К. Браун, “Удивительная миссис Мейзел“;
  • Махершала Али, “Рами“;
  • Дэниел Леви, “Шиттс Крик“;
  • Тони Шелуб, “Удивительная миссис Мейзел“.

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“;
  • Дарси Карден, “В лучшем мире“;
  • Бетти Гилпин, “Блеск“;
  • Марин Хинкл, “ Удивительная миссис Мейзел“;
  • Кэт Маккинон, “Субботним вечером в прямом эфире“;
  • Энни Мерфи, “Шиттс Крик“;
  • Ивонн Орджи, “Белая ворона“;
  • Сесиль Стронг, “Субботним вечером в прямом эфире“.

Посмотреть список прошлогодних победителей “Эмми 2019“ можно здесь.

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Теги: Эмми 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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