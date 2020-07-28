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Танці з зірками 2020: Дмитрий Танкович станет участником нового сезона

Спецтема: Танцы со звездами 2020
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Ведущий Дмитрий Танкович принял вызов #танціззіркамиркамиchallenge от певицы Славы Каминской.
Танці з зірками 2020: Дмитрий Танкович станет участником нового сезона
Танці з зірками 2020: Дмитрий Танкович станет участником нового сезона
Пресс-служба 1+1

Уже этой осенью на телеканале “1+1“ стартует новый сезон шоу “Танців з зірками“. Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

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Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович принял вызов #танціззіркамиркамиchallenge от певицы Славы Каминской, которая тоже стала участницей проекта. Дмитрий сообщил о своем участии в “Танцях з зірками“, разместив на своих официальных страницах в социальных сетях смешное видео. Дмитрий бросил вызов сразу двум звездам: фэшн-дизайнеру Андре Тану и реп-исполнительнице Alyona Alyona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телеведучий Дмитро Танкович (@tankovichd) приймає #танціззіркамиchallengе від Слави Камінської і готується вийти на паркет у новому сезоні шоу 🎉 У свою чергу Дмитро передає танцювальний виклик одразу двом зіркам – реп-виконавиці Alyona Alyona (@alyona.alyona.official) та фешн-дизайнеру Андре Тану (@andre_tan_official) Як думаєш, чи погодяться вони взяти участь? 😉

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

“Танцы - это большой вызов для меня, я хочу себя испытать и научиться новому. У меня был опыт ведения танцевального шоу, и даже две попытки танцевать с моей соведущей. После чего, она попросила меня больше так никогда не делать. Это шоу - испытание в первую очередь для зрителей, а не для меня“, - шутя, прокомментировал Дмитрий свое участие в шоу.

Совсем скоро станет известно, примут ли вызов #танціззіркамиркамиchallenge Alyona Alyona и Андре Тан и присоединятся ли на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц, и Дарье Петрожицкой и Игорю Галуненко, Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, а также, к Дмитрию Танковичу. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.

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Напомним, что сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, расскажут в эфире “Сніданка з 1+1“.

Традиционно в шоу “Танці з зірками“ участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows “1+1 Продакшн“.

Премьера нового четвертого сезона “Танців з зірками“ состоится этой осенью на “1+1“.

Ранее судья проекта “Танці з зірками“ Екатерина Кухар в бикини поразила стройностью.

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Теги: Танці з зірками 2020, Дмитрий Танкович
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Источник: Ivоna bigmir)net

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