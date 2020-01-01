Племянница принцессы Дианы выходит замуж: Кто станет мужем Амелии Спенсер

28-летняя Амелия станет женой Грега Малетта после 11 лет отношений.

Одна из племянниц принцессы Дианы выходит замуж. 28-летняя Амелия Спенсер получила предложение руки и сердца от своего 30-летнего бойфренда, агента по недвижимости Грега Маллета.

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О помолвке пары сообщил в Twitter отец невесты, младший брат леди Ди Чарльз Спенсер. Он отметил, что Амелия и Грег вместе уже 11 лет. Свой пост Чарльз сопроводил романтическим фото дочери и будущего зятя. На снимке можно рассмотреть кольцо на безымянном пальце Амелии.

“Я так рад за мою дочь Амелию, помолвленную со своим парнем Грегом после 11 лет отношений - это прекрасно, когда они оба так взволнованы своим будущим. Посылаю им обоим любовь и добрые пожелания. Мне нравится, что Грег попросил моего благословения, прежде чем сделать предложение. Это так мило“, - написал Чарльз Спенсер.

Племянница принцессы Дианы Амелия Спенсер выходит замуж Скриншот

Ранее сообщалось, что звезда “Сумерек“ Кристен Стюарт готовится к роли принцессы Дианы.

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