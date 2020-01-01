Jerry Heil презентовала лирик-видео на трек "Блогер"

В новом клипе украинская певица использовала технологию замены лиц.

Украинская певица, участница Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, презентовала новое видео. Звезда сняла необычный клип на свой первый русскоязычный трек под названием “Блогер“. Песня является саундтреком к новому веб-сериалу “FAKE“.

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Так, в понедельник, 27 июля, на ютуб-канале 24-летней исполнительницы появился свежий ролик, в в создании которого была использована технология замены лиц от украинского стартапа RefaceAI. Jerry Heil отметила, что любой ее поклонник может почувствовать себя героем клипа с помощью приложения Doublicat.

Ранее сообщалось, что Jerry Heil подает в суд на певца FAYNYY из-за трека “Не Яна“.

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