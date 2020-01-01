Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Jerry Heil презентовала лирик-видео на трек "Блогер"

Комментариев: 0
В новом клипе украинская певица использовала технологию замены лиц.
Jerry Heil презентовала лирик-видео на трек "Блогер"
Jerry Heil презентовала лирик-видео на трек "Блогер"
instagram.com/thejerryheil

Украинская певица, участница Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, презентовала новое видео. Звезда сняла необычный клип на свой первый русскоязычный трек под названием “Блогер“. Песня является саундтреком к новому веб-сериалу “FAKE“.

Читай также: “Захейтили трек“: Jerry Heil напихала лимонов в декольте

Так, в понедельник, 27 июля, на ютуб-канале 24-летней исполнительницы появился свежий ролик, в в создании которого была использована технология замены лиц от украинского стартапа RefaceAI. Jerry Heil отметила, что любой ее поклонник может почувствовать себя героем клипа с помощью приложения Doublicat.

Ранее сообщалось, что Jerry Heil подает в суд на певца FAYNYY из-за трека “Не Яна“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Jerry Heil
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь