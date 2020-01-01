Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Яйца в фекалиях и котлеты с пылью: чем кормят депутатов Днепра

Комментариев: 0
Ведущая Нового канала устроила ревизию в столовой городского совета .
Яйца в фекалиях и котлеты с пылью: чем кормят депутатов Днепра
Яйца в фекалиях и котлеты с пылью: чем кормят депутатов Днепра
Пресс-служба

Читай также: Поможет похудеть: 10 фактов о пользе крыжовника от Юлии Панковой

Вчера ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, чем обедают депутаты Днепра. Девушка отправилась на ревизию в столовую городского совета. Кстати, пообедать там могут и все желающие горожане. На входе необходимо предъявить паспорт и взять пропуск.

Повара Юлю встретили не слишком приветливо.

Одни сбежали, а другие признались, что меня не ждали, – говорит ведущая. – Я начала ревизию. На полу обнаружила яйца, скорлупа которых была полностью покрыта куриным пометом. А рядом – ведро с очищенным луком. Дополняла эту «напольную картину» швабра с грязной тряпкой.

Яйца в фекалиях и котлеты с пылью: чем кормят депутатов Днепра
Яйца в фекалиях и котлеты с пылью: чем кормят депутатов Днепра
Пресс-служба

На сковородке жарились котлеты, а над ними висела занавесь пыли из вытяжки. Пирожки жарились не во фритюрнице, а тазике.

В холодильнике хранились сразу все продукты, – рассказывает Юля. – Рядом с тушеной капустой стояли сырые грибы. Молочка – возле мяса. Я не увидела ни одного стикера. Повара явно не знают о товарном соседстве и о правилах приема мяса.

Яйца в фекалиях и котлеты с пылью: чем кормят депутатов Днепра
Яйца в фекалиях и котлеты с пылью: чем кормят депутатов Днепра
Пресс-служба

Ведущая позвонила мэру Днепра – Борису Филатову – и пригласила его на кухню столовой. К сожалению, Юля так и не дождалась встречи с чиновником.

Когда шла на ревизию, надеялась увидеть образцовую кухню и внедрение системы HACCP, – рассказывает ведущая. – А стала свидетелем многих нарушений. В зале стояла незакрытая продукция, а температура готовых блюд была превышением. Хотела показать мэру, что творится на кухне под самым «носом» власти. Но он не вышел ко мне.

Включайте понедельникам в 19:00 программу «Ревизор» на Новом канале

Ранее мы писали, что нашла Юлия Панкова в 5-звездочном отеле. 

Поделись:
Теги: Ревизор, Юлия Панкова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь