Звезда "Игры престолов" Софи Тернер родила первенца - СМИ

Стал известен пол ребенка Софи Тернер и Джо Джонаса.

Американская актриса, 24-летняя Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в телесериале “Игра престолов“, и ее муж, 30-летний певец и актер Джо Джонас впервые стали родителями.

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Как сообщает издание TMZ, ребенок появился на свет в среду, 22 июля, в одном из роддомов Лос-Анджелеса. У пары родилась дочь. Новоиспеченные родители дали малышке имя Вилла. Отметим, что официального подтверждения от звездной пары еще не было.

Софи Тернер родила первенца скриншот

Напомним, что Тернер и Джонас поженились 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе. А первые слухи о беременности Софи появились в феврале 2020-го.

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