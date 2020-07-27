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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер родила первенца - СМИ

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Стал известен пол ребенка Софи Тернер и Джо Джонаса.
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер родила первенца - СМИ
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер родила первенца - СМИ
Getty Images

Американская актриса, 24-летняя Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в телесериале  “Игра престолов“, и ее муж, 30-летний певец и актер Джо Джонас впервые стали родителями.

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Как сообщает издание TMZ, ребенок появился на свет в среду, 22 июля, в одном из роддомов Лос-Анджелеса. У пары родилась дочь. Новоиспеченные родители дали малышке имя Вилла. Отметим, что официального подтверждения от звездной пары еще не было.

Софи Тернер родила первенца
Софи Тернер родила первенца
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Напомним, что Тернер и Джонас поженились 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе. А первые слухи о беременности Софи появились в феврале 2020-го.

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Теги: Софи Тернер, Джо Джонас
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Источник: tmz.com

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