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Актер Том Хэнкс получил паспорт гражданина Греции - фото

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Голливудский актер и его жена Рита Уилсон официально стали гражданами Греции.
Актер Том Хэнкс получил паспорт гражданина Греции - фото
Актер Том Хэнкс получил паспорт гражданина Греции - фото
Getty Images

В декабре 2019 года СМИ сообщили о том, что Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о присвоении гражданства страны голливудскому актеру Тому Хэнксу и его жене, актрисе Рите Уилсон.

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А на днях в Сети появилось официальное подтверждение того, что звездные супруги получили греческие паспорта. Так, на странице премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Инстаграм появилось фото, где политик позирует вместе с Хэнксом и Уилсон. На снимке актеры демонстрируют на камеру новые документы.

“Рита Уилсон и Том Хэнкс теперь гордые граждане Греции“, - лаконично подписал кадр Мицотакис.

Том Хэнкс и Рита Уилсон получили паспортм граждан Греции
Том Хэнкс и Рита Уилсон получили паспортм граждан Греции
Скриншот

Отметим, что Хэнкс является прихожанином Константинопольского патриархата с 1988 года, а его жена Рита имеет греческие корни.

Напомним, Том Хэнкс и Рита Уилсон стали первыми знаменитостями, которые заразились коронавирусом.

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Теги: Том Хэнкс, Рита Уилсон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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