Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Перенесли свадьбу: Кэти Перри и Орландо Блум поженятся после рождения дочери

Комментариев: 0
Звездная пара во второй раз перенесла свадьбу.
Перенесли свадьбу: Кэти Перри и Орландо Блум поженятся после рождения дочери
Перенесли свадьбу: Кэти Перри и Орландо Блум поженятся после рождения дочери
Getty Images

Известная американская исполнительница Кэти Перри и британский актер Орландо Блум во второй раз перенесли свадьбу. Знаменитости, которые в конце лета станут родителями, решили пожениться уже после рождения дочери.

Читай также: Кэти Пэрри обнажила животик на последнем месяце беременности

Об этом сообщила сама Перри в эфире The Howard Stern Show. Ранее в марте звездная пара перенесла торжество из-за коронавируса. Позже Кэти и Орландо планировали сыграть свадьбу в июле в Японии, однако решили отказаться от праздника из-за подготовки к рождению малышки.

“Очевидно, это случится в ближайшем будущем, но сейчас мы просто хотим родить здорового ребенка. И это уже произойдет совсем скоро! - заявила исполнительница.

Напомним, ранее беременная Кэти Перри рассекретила свой новый вес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Орландо Блум, Кэти Перри
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь