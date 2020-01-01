Перенесли свадьбу: Кэти Перри и Орландо Блум поженятся после рождения дочери

Звездная пара во второй раз перенесла свадьбу.

Известная американская исполнительница Кэти Перри и британский актер Орландо Блум во второй раз перенесли свадьбу. Знаменитости, которые в конце лета станут родителями, решили пожениться уже после рождения дочери.

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Об этом сообщила сама Перри в эфире The Howard Stern Show. Ранее в марте звездная пара перенесла торжество из-за коронавируса. Позже Кэти и Орландо планировали сыграть свадьбу в июле в Японии, однако решили отказаться от праздника из-за подготовки к рождению малышки.

“Очевидно, это случится в ближайшем будущем, но сейчас мы просто хотим родить здорового ребенка. И это уже произойдет совсем скоро! - заявила исполнительница.

Напомним, ранее беременная Кэти Перри рассекретила свой новый вес.

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