Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Грязные матрасы и плесень в душе: что нашла ведущая "Ревизора" в 5-звездочном отеле

Комментариев: 0
Оказывается, стоимость номера в гостинице ничего не гарантирует. В этом убедилась ведущая Нового канала Юлия Панкова.
Грязные матрасы и плесень в душе: что нашла ведущая "Ревизора" в 5-звездочном отеле
Грязные матрасы и плесень в душе: что нашла ведущая "Ревизора" в 5-звездочном отеле
Пресс-служба

Читай также: "МастерШеф 10": СТБ начал съемки нового сезона

Если зайти на сайт 5-звездочного «Гранд Отеля «Украина», что в Днепре, то можно найти множество гневных отзывов. Посетители пишут, что в номере за 2500 гривен постельное белье – с дырками, грязные матрасы, пыль на столе и плесень в душевой кабине. Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, действительно ли работники так запустили отель.

Шесть лет назад заведение не получило награду «Ревизора», – говорит ведущая Нового канала. – Ведь обслуживание не соответствовало стандартам 5-звездочного отеля.

Грязные матрасы и плесень в душе: что нашла ведущая
Грязные матрасы и плесень в душе: что нашла ведущая "Ревизора" в 5-звездочном отеле
Пресс-служба

На этот раз персонал старался выполнить пожелания Панковой. Девушка заказала гамбургер и колу без льда. Доставили фаст-фуда, как и обещали, – за 15 минут. С этой задачей работники справились, а вот стали ли тщательнее следить за чистотой в номерах?

Желтые застарелые пятна на матрасе и много пыли на поверхностях, - рассказывает ведущая. - В номере, который я ревизовала, была плесень в душе, а унитаз протекал. Подушка сбита в комочки, а на простыне волос.

Похоже, что за шесть лет сервис здесь не улучшился.

Грязные матрасы и плесень в душе: что нашла ведущая
Грязные матрасы и плесень в душе: что нашла ведущая "Ревизора" в 5-звездочном отеле
Пресс-служба

Во время ревизии Юлия Панкова сделала еще одну провокацию для персонала. Ведущая Нового канала решила проверить их знания по географии, внимательность и сообразительность. Прошли ли работники проверку, узнаете уже сегодня в выпуске. А еще увидите, получил ли «Гранд Отель «Украина» в Днепре желанную табличку «Ревизора».

Включайте понедельникам в 19:00 программу «Ревизор» на Новом канале.

Ранее мы писали, что Юлия Панкова рассказала о пользе крыжовника.

Поделись:
Теги: Ревизор, Юлия Панкова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь