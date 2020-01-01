Оказывается, стоимость номера в гостинице ничего не гарантирует. В этом убедилась ведущая Нового канала Юлия Панкова.

Грязные матрасы и плесень в душе: что нашла ведущая "Ревизора" в 5-звездочном отеле Пресс-служба

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Если зайти на сайт 5-звездочного «Гранд Отеля «Украина», что в Днепре, то можно найти множество гневных отзывов. Посетители пишут, что в номере за 2500 гривен постельное белье – с дырками, грязные матрасы, пыль на столе и плесень в душевой кабине. Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, действительно ли работники так запустили отель.

Шесть лет назад заведение не получило награду «Ревизора», – говорит ведущая Нового канала. – Ведь обслуживание не соответствовало стандартам 5-звездочного отеля.

Грязные матрасы и плесень в душе: что нашла ведущая "Ревизора" в 5-звездочном отеле Пресс-служба

Желтые застарелые пятна на матрасе и много пыли на поверхностях, - рассказывает ведущая. - В номере, который я ревизовала, была плесень в душе, а унитаз протекал. Подушка сбита в комочки, а на простыне волос.

На этот раз персонал старался выполнить пожелания Панковой. Девушка заказала гамбургер и колу без льда. Доставили фаст-фуда, как и обещали, – за 15 минут. С этой задачей работники справились, а вот стали ли тщательнее следить за чистотой в номерах?

Похоже, что за шесть лет сервис здесь не улучшился.

Грязные матрасы и плесень в душе: что нашла ведущая "Ревизора" в 5-звездочном отеле Пресс-служба

Во время ревизии Юлия Панкова сделала еще одну провокацию для персонала. Ведущая Нового канала решила проверить их знания по географии, внимательность и сообразительность. Прошли ли работники проверку, узнаете уже сегодня в выпуске. А еще увидите, получил ли «Гранд Отель «Украина» в Днепре желанную табличку «Ревизора».

Включайте понедельникам в 19:00 программу «Ревизор» на Новом канале.

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