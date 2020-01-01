Грязные матрасы и плесень в душе: что нашла ведущая "Ревизора" в 5-звездочном отеле
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Если зайти на сайт 5-звездочного «Гранд Отеля «Украина», что в Днепре, то можно найти множество гневных отзывов. Посетители пишут, что в номере за 2500 гривен постельное белье – с дырками, грязные матрасы, пыль на столе и плесень в душевой кабине. Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, действительно ли работники так запустили отель.
Шесть лет назад заведение не получило награду «Ревизора», – говорит ведущая Нового канала. – Ведь обслуживание не соответствовало стандартам 5-звездочного отеля.
На этот раз персонал старался выполнить пожелания Панковой. Девушка заказала гамбургер и колу без льда. Доставили фаст-фуда, как и обещали, – за 15 минут. С этой задачей работники справились, а вот стали ли тщательнее следить за чистотой в номерах?
Желтые застарелые пятна на матрасе и много пыли на поверхностях, - рассказывает ведущая. - В номере, который я ревизовала, была плесень в душе, а унитаз протекал. Подушка сбита в комочки, а на простыне волос.
Похоже, что за шесть лет сервис здесь не улучшился.
Во время ревизии Юлия Панкова сделала еще одну провокацию для персонала. Ведущая Нового канала решила проверить их знания по географии, внимательность и сообразительность. Прошли ли работники проверку, узнаете уже сегодня в выпуске. А еще увидите, получил ли «Гранд Отель «Украина» в Днепре желанную табличку «Ревизора».
Включайте понедельникам в 19:00 программу «Ревизор» на Новом канале.
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