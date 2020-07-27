Рэпер Тимати уходит из лейбла Black Star

Российский исполнитель решил сосредоточиться на сольной карьере.

Известный российский хип-хоп исполнитель, музыкальный продюсер и сооснователь лейбла “Black Star“ Тимати покидает из компанию. Об этом сообщил сам артист в понедельник, 27 июля, на официальной странице в Инстаграм.

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Рэпер отметил, что его уход - это взвешенное решение партнеров, которые работали вместе 20 лет. Он добавил, что лейбл “потерял камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках“.

“Это не спонтанная рефлексия 2020 г. Это взвешенное решение партнёров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули муз рынок в стране и построили единственный успешный “зонтичный“ бренд, который основывался на музыке, но стал известен и популярен далеко за ее пределами, открыв дорогу сотням молодых имён! Оглядываясь назад порой не верится, что все это реально было сделано самостоятельно с нуля, без каких-либо инвестиций, тк во главе стола в то время было -доказать не только себе и родным, но и всем вокруг, что мы чего-то стоим)) На сегодняшний день превратившись в “Группу Компаний“, на мой взгляд мы естественно потеряли тот самый камерный шарм, и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом-то деле НЕ ВОЗМОЖНА ни одна крупная компания. Ребята хотят быть “Гуглом“, “Верджином“, “Амазоном“ в своём деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете о чем я)))“, - поделился Тимати.

36-летний артист заявил, что сохранит учредительские доли в сайд-проектах Black Star, однако к проектам лейбла больше отношения не имеет. Также артист анонсировал выход нового альбома в сентябре.

“Уже потратив 15 активных лет на создание одной “Империи“, я точно вижу чего хочу дальше сам по жизни, и, как минимум знаю, как снова начав камерно, при желании превратиться в гиганта. Моя миссия в ООО “Музыкальный Лейбл Блэк Стар“ подошла к концу. Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, и не имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности. При этом, в данной структуре бизнесов я сохраняю свои учередительские доли и права в проектах: “Блэк Стар Бургер“, “Блэк Стар Картинг“, “Блэк Стар Карвош“. Компании: “13 Барбершоп и Тату“, “13 Бьюти“ и “Блэк Стар Фитнес“ переходят в мою ведомость“, - поделился деталями Тимати.

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