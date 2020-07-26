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Покинуть королевскую семью решил принц Гарри, а не Меган Маркл - СМИ

Комментариев: 1
В Сети появились первые отрывки из скандальной автобиографической книги Гарри и Меган Маркл .
Покинуть королевскую семью решил принц Гарри, а не Меган Маркл
Покинуть королевскую семью решил принц Гарри, а не Меган Маркл
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В Сети обнародованы отрывки из автобиографической книги Гарри и Меган Маркл под названием Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

Так, из фрагмента, который опубликовало издание The Sunday Times, стало известно, что инициатором выхода из королевской семьи был Гарри, а не его жена, как считали многие.

По сути, Гарри хотел уйти. В глубине души он всегда боролся в этом мире. Меган открыла ему дверь в этом, - цитируют слова инсайдера в книге.

В публикации также говорится, что решение бывшего герцога Сассекского изрядно расстроило Маркл и она даже жаловалась своей подруге со слезами на глазах. 

Ранее сообщалось, почему герцоги Кембриджские не пришли на свадьбу принцессы Беатрис.

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл, королевская семья
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.07.2020, 18:44
Оценка:  0
гость
ГАРРИ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ! АМИНЬ!
гость  (аноним)  26.07.2020, 17:37
Оценка:  0
гость
неужели не ясно, что всё это происки фсб?
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