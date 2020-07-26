Покинуть королевскую семью решил принц Гарри, а не Меган Маркл - СМИ
Читай также: Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Британию
В Сети обнародованы отрывки из автобиографической книги Гарри и Меган Маркл под названием Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.
Так, из фрагмента, который опубликовало издание The Sunday Times, стало известно, что инициатором выхода из королевской семьи был Гарри, а не его жена, как считали многие.
По сути, Гарри хотел уйти. В глубине души он всегда боролся в этом мире. Меган открыла ему дверь в этом, - цитируют слова инсайдера в книге.
В публикации также говорится, что решение бывшего герцога Сассекского изрядно расстроило Маркл и она даже жаловалась своей подруге со слезами на глазах.
Ранее сообщалось, почему герцоги Кембриджские не пришли на свадьбу принцессы Беатрис.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ! АМИНЬ!