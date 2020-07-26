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Ведущая "Орла и Решки" заразилась коронавирусом

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Вместе с Настей Ивлеевой заболел и ее муж.
Ведущая "Орла и Решки" заразилась коронавирусом
Ведущая "Орла и Решки" заразилась коронавирусом
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Известная ведущая и блогер Настя Ивлеева заразилась коронавирусом. Об этом звезда “Орла и Решки“ сообщила в своем Инстаграм-аккаунте.

По словам звезды, вместе с ней заразился  ее муж - рэпер Элджей.

Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны, - написала Ивлеева в посте.

Она добавила, что всеми подробностями поделится с фолловерами позже. Подписчики Ивлеевой попросили ее обязательно рассказать, как проходит их лечение.

“Пожалуйста говори об этом больше! Люди реально думают, что его нет! Твой голос многое может изменить“, - написал один из пользователей Сети.

Ранее ведущая “Орла и решки“ позировала в эпатажном образе.

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Теги: Настя Ивлеева, ведущая, коронавирус
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