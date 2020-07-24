Даша Ульянова впечатлила фотографией на крыше

Победительница "Холостяка" рассказала о сексуальности.

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Победительница шоу “Холостяк-10“ Даша Ульянова в очередной раз порадовала своих фанов пикантным снимком. На своей странице в Инстаграм участница проекта запостила эффектное фото, сделанное на крыше.

В кадре Даша Ульянова запечатлена в кожаном комбинезоне и в обуви на каблуках. Девушка расстегнула молнию и соблазнительно оголила грудь.

Быть сексуальной хорошо! Другой молодости для этого не будет, а лучшее время - сейчас. Поэтому, хочешь пофлиртовать с парнем? - Флиртуй! Хочешь носить красивое бельё каждый день? - Обязательно делай это! Хочешь откровенную эстетическую фотосессию? - Дерзай, - поделилась мыслями Ульянова.

Недавно мы писали, что победительница “Холостяка 10“ Даша Ульянова заинтриговала снимками в свадебном платье.

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