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Даша Ульянова впечатлила фотографией на крыше

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Победительница "Холостяка" рассказала о сексуальности.
Даша Ульянова впечатлила фотографией на крыше
Даша Ульянова впечатлила фотографией на крыше
instagram.com/dasha_ulyanovaa/

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Победительница шоу “Холостяк-10“ Даша Ульянова в очередной раз порадовала своих фанов пикантным снимком. На своей странице в Инстаграм участница проекта запостила эффектное фото, сделанное на крыше.

В кадре Даша Ульянова запечатлена в кожаном комбинезоне и в обуви на каблуках. Девушка расстегнула молнию и соблазнительно оголила грудь. 

Быть сексуальной хорошо! Другой молодости для этого не будет, а лучшее время - сейчас. Поэтому, хочешь пофлиртовать с парнем? - Флиртуй! Хочешь носить красивое бельё каждый день? - Обязательно делай это! Хочешь откровенную эстетическую фотосессию? - Дерзай, - поделилась мыслями Ульянова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сексуальность 🔥 Многие люди это слово не правильно воспринимают и путают с вульгарностью. Женская сексуальность - это полная гармония с собой, это способность транслировать в этот мир чувственное удовольствие от своего тела и внутреннего состояния. Вот это закрутила я, не так ли? 😂😍 ⠀ Я хочу только сказать, что быть сексуальной хорошо! Другой молодости для этого не будет, а лучшее время - сейчас. Поэтому, хочешь пофлиртовать с парнем? - Флиртуй! Хочешь носить красивое бельё каждый день? - Обязательно делай это! Хочешь откровенную эстетическую фотосессию? - Дерзай. . Оцените фото от 1 до 10 ♥️ . Photo - @zorya.photo Style - @rossokhaaa Mua - @slobodenyukkatya Hair - @veutova

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Недавно мы писали, что победительница “Холостяка 10“ Даша Ульянова заинтриговала снимками в свадебном платье.

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Теги: Даша Ульянова, Холостяк-10
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