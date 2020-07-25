Лилия Подкопаева показала себя в 17 лет

Гимнастка вспомнила, как стала олимпийской чемпионкой.

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Знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева стала олимпийской чемпионкой в 17 лет. Эту победу она называет самой важной не только в своей карьере, но и в жизни.

В своем Инстаграм-аккаунте Лилия опубликовала фото, сделанное 24 года назад, и поделилась эмоциями, переполнявшими ее в тот самый день.

24 года назад сбылась мечта всей моей жизни – в этот день я стала Олимпийской чемпионкой. Даже спустя столько лет невозможно забыть этот стук сердца, напряжение, переполнявшее меня, а затем шквал аплодисментов и слезы радости. Хотя потом появлялись новые цели, приоритеты и мечты, но именно этот день останется самым решающим для меня, итогом необъятной работы и усилий, самой большой победы – моей и моих тренеров, - написала знаменитость.

Она также разместила видео своего выступления. В комментариях к посту пользователи Сети выразили восхищение юной гимнатской и написали ей большое количество комментариев.

Ранее Лилия Подкопаева рассказала, как пришла в форму после родов.

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