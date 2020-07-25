Лилия Подкопаева показала себя в 17 лет
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Знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева стала олимпийской чемпионкой в 17 лет. Эту победу она называет самой важной не только в своей карьере, но и в жизни.
В своем Инстаграм-аккаунте Лилия опубликовала фото, сделанное 24 года назад, и поделилась эмоциями, переполнявшими ее в тот самый день.
24 года назад сбылась мечта всей моей жизни – в этот день я стала Олимпийской чемпионкой. Даже спустя столько лет невозможно забыть этот стук сердца, напряжение, переполнявшее меня, а затем шквал аплодисментов и слезы радости. Хотя потом появлялись новые цели, приоритеты и мечты, но именно этот день останется самым решающим для меня, итогом необъятной работы и усилий, самой большой победы – моей и моих тренеров, - написала знаменитость.
24 года назад сбылась мечта всей моей жизни – в этот день я стала абсолютной Олимпийской чемпионкой. Даже спустя столько лет невозможно забыть этот стук сердца, напряжение, переполнявшее меня, а затем шквал аплодисментов и слезы радости. Хотя потом появлялись новые цели, приоритеты и мечты, но именно этот день останется самым решающим для меня, итогом необъятной работы и усилий, самой большой победы – моей и моих тренеров @galynalosinska . . . 24years ago the dream of my life came true. On this day in 1996 I became the Olympic All-round champion. Even after so many years it is impossible to forget how my heart was beating at that moment, stress and then applause and tears of joy. Although later there were new goals, priorities and dreams, but this day will remain the most defining for me, it was the result of the immense work and effort and the greatest victory - my and my coaches’ one. #olympicmemories#FairPlay#hardwork#tears#happiness#olympicmoment#Atlanta96#Dreambig#nevergiveup
Она также разместила видео своего выступления. В комментариях к посту пользователи Сети выразили восхищение юной гимнатской и написали ей большое количество комментариев.
Ранее Лилия Подкопаева рассказала, как пришла в форму после родов.
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