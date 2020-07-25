24 июля певице исполнился 51 год.

Дженнифер Лопес показала, как отметила день рождения instagram.com/jlo/

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В пятницу, 24 июля, певица и актриса Дженнифер Лопес отметила 51-летие. В своем Инстаграм звезда показала фолловерам, как прошел ее день рождения.

В сторис артистка опубликовала фото, на котором без макияжа, в белой футболке ест праздничные пирожные – ванильное и шоколадное.

Слезы радости! Спасибо за лучший день, - написала в социальной сети Джей Ло.

instagram.com/jlo/

Они также похвасталась своими подарками. Так, знаменитость засыпали цветами и презентами.





instagram.com/jlo/

В честь дня рождения Дженнифер Лопес мы публиковали соблазнительные фото голливудской красотки.

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