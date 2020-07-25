Дженнифер Лопес показала, как отметила день рождения
24 июля певице исполнился 51 год.
Читай также: Дженнифер Лопес засветила грудь в откровенном купальнике
В пятницу, 24 июля, певица и актриса Дженнифер Лопес отметила 51-летие. В своем Инстаграм звезда показала фолловерам, как прошел ее день рождения.
В сторис артистка опубликовала фото, на котором без макияжа, в белой футболке ест праздничные пирожные – ванильное и шоколадное.
Слезы радости! Спасибо за лучший день, - написала в социальной сети Джей Ло.
Они также похвасталась своими подарками. Так, знаменитость засыпали цветами и презентами.
В честь дня рождения Дженнифер Лопес мы публиковали соблазнительные фото голливудской красотки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил