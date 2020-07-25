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Дженнифер Лопес показала, как отметила день рождения

Комментариев: 2
24 июля певице исполнился 51 год.
Дженнифер Лопес показала, как отметила день рождения
Дженнифер Лопес показала, как отметила день рождения
instagram.com/jlo/

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В пятницу, 24 июля, певица и актриса Дженнифер Лопес отметила 51-летие. В своем Инстаграм звезда показала фолловерам, как прошел ее день рождения.

В сторис артистка опубликовала фото, на котором без макияжа, в белой футболке ест праздничные пирожные – ванильное и шоколадное. 

Слезы радости! Спасибо за лучший день, - написала в социальной сети Джей Ло.

instagram.com/jlo/

Они также похвасталась своими подарками. Так, знаменитость засыпали цветами и презентами. 


instagram.com/jlo/

 

В честь дня рождения Дженнифер Лопес мы публиковали соблазнительные фото голливудской красотки.

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  25.07.2020, 16:50
Оценка:  0
pусский
Лопес снова выебли в попес!
SAId    25.07.2020, 16:21
Оценка:  +1
SAId
до девочки Аллочки ей еще молодеть и молодеть...
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