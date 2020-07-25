Солу Флетчеру было 52 года.

Близкий друг Брэда Питта убил свою жену и покончил с собой ivona bigmir)net

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Друг голливудского актера Брэда Питта британский художник Сол Флетчер совершил самоубийство. 52-летний мужчина покончил с собой после того, как убил жену в собственном доме. О трагедии сообщила его дочь, которой отец позвонил после преступления, пишет Blick.

Трагедия произошла в Берлине. около полуночи в полицию позвонила дочь Сола Флетчера и сообщила, что отец по телефону признался в убийстве ее матери. Полисмены выехали на место и обнаружили тело женщины, с которой Флетчер много лет жил в гражданском браке.

По информации очевидцев, художник уехал от дома на своем авто. Через несколько часов его нашли мертвым в другом помещении.

Сол Флетчер был близким другом Брэда Питта. Их часто видели вместе на различных выставках, фестивалях и других светских мероприятиях.

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