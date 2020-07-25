Потап рассказал о страшном ДТП, в которое попала Каменских

Певица чудом осталась жива.

Потап дал откровенное интервью для шоу Маши Ефросининой “Єкзамен“. Во время разговора с ведущей он признался, что его жена Настя Каменских является тем человеком, который никогда его не предаст и всегда скажет правду.

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Рэпер объяснил, что отношение его возлюбленной к жизни кардинально изменилось после жуткого ДТП.

Дело в том, что Настя Каменских вместе с бывшим бойфрендом Владимиром Дятловым и его родными ехали из Киева в Николаев на празднование дня рождения. Их авто попало в аварию, в которой погибли мама, отец и младшая сестра парня. Певица и Владимир чудом остались живы.

Они сели в машину, и она восемь раз перевернулась в аварии. Настя вылетела, выбила головой стекло. Я думаю, что в этот момент судьба Насти очень изменилась... Она изменилась, потому что была там. Она была на грани жизни и смерти, - рассказал Потап.

Потап уверяет, что Настя Каменских равнодушна к хейтерам, зависти и лицемерию, так как в жизни звезда видит только главное и не переживает по пустякам. Во время этих слов о любимой рэпер не смог сдержать слез.

А недавно Потап показал фото с четырех свадеб с Настей Каменских.

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