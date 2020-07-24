Артистка показала малыша и рассекретила его имя.

Певица Сиара в третий раз стала мамой ivona bigmir)net

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В четверг, 23 июля, 34-летняя американская певица Сиара стала мамой в третий раз. У певицы и ее супруга Расселла Уилсона родился сын.

Радостной новостью Сиара поделилась со своими подписчиками в Инстаграм, запостив видео из родильного дома. В первые минуты после появления на свет малыша Сиара спела ему Happy Birthday.

С днем рождения, Уин. Мамочка и папочка любят тебя! Уин Харрисон Уилсон. 23.07.2020, - написала в посте звездная мама.

Сиара и Рассел Уилсон поженились в июле в 2016 года. В 2017 году исполнительница родила дочь Сиенну. Кроме того, пара воспитывает сына Захира, которого знаменитость родила от своего бывшего жениха, рэпера Future.

Ранее сообщалось, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил снова стали родителями.

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