Джамала показала яркие фото с пляжа

Певица отдыхает вместе с семьей в Турции.

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Певица Джамала, которая недавно родила второго ребенка, отправилась вместе с мужем и детьми в Турцию. В своем Инстаграм-аккаунте артистка разместила серию фото, сделанных на пляже.

На снимках Джамала запечатлена без макияжа и в черном купальнике. Волосы она собрала в низкий пучок, а особое внимание уделила аксессуарам - на исполнительнице массивное кольцо, подвеска и браслеты на руках.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой. Она родила еще одного сына. Малыш получил имя Селим-Гирай. Спустя 4 дня, 23 июня, певицу выписали из роддома.

А недавно Джамала растрогала Сеть архивными фото.

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