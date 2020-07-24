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Джамала показала яркие фото с пляжа

Комментариев: 10
Певица отдыхает вместе с семьей в Турции.
Джамала показала яркие фото с пляжа
Джамала показала яркие фото с пляжа
instagram.com/jamalajaaa

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Певица Джамала, которая недавно родила второго ребенка, отправилась вместе с мужем и детьми в Турцию. В своем Инстаграм-аккаунте артистка разместила серию фото, сделанных на пляже.

На снимках Джамала запечатлена без макияжа и в черном купальнике. Волосы она собрала в низкий пучок, а особое внимание уделила аксессуарам - на исполнительнице массивное кольцо, подвеска и браслеты на руках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life is good ☀️ 🤪😘🔥 ⠀ #nofilters #vacationtime

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

19 июня Джамала во второй раз стала мамой. Она родила еще одного сына. Малыш получил имя Селим-Гирай. Спустя 4 дня, 23 июня, певицу выписали из роддома. 

А недавно Джамала растрогала Сеть архивными фото.

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Теги: Джамала, певица
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Комментариев (10)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  25.07.2020, 14:13
Оценка:  0
pусский
Она недостойна, чтобы пёрнуть ей в нос!
гость  (аноним)  25.07.2020, 13:27
Оценка:  -1
гость
ыыыыыыыыыыыыы

Путын, ввяди вайскаааааааа
Дедываевале
гость  (аноним)  25.07.2020, 13:27
Оценка:  -1
гость
Сусана, передавай привет турецким ВС!
Хорошо они мацкавитской падали куев навставляли, Панцири-Шманцири
гость  (аноним)  25.07.2020, 13:24
Оценка:  -1
гость
Обращение беларуского блогера:
https://www.youtube.com/ watch?v=_vsTNA4e-lQ

Жыве Беларусь! Слава Украине!
гость  (аноним)  25.07.2020, 13:23
Оценка:  -1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
ЗНАКОМАЯ ИЗ ЕВПАТОРИИ, ПРИСЛАЛА ССЫЛКИ НА ВЕБ-КАМЕРЫ ЗДРАВНИЦ И ПЛЯЖЕЙ КРЫМА.
ЭТО ЛЮТЫЙ ПИЗ..ДЕЦ! ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСЕХ УЖЕ ВЫВЕЗЛИ НАХ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР.
ОДНИ ЧАЙКИ ЛЕНИВО ВТЫКАЮТ
гость  (аноним)  25.07.2020, 13:21
Оценка:  -1
гость
СУСАНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  25.07.2020, 13:04
Оценка:  0
гость
Знаю за их семейный фетиш: любят высераться друг другу в рот.
гость  (аноним)  25.07.2020, 13:02
Оценка:  0
гость
Ипаная вонючая лошадь. Езжай к себе домой татарка. Отобрала место на Евровидении у нашего земляка.
ParisMA    25.07.2020, 12:49
Оценка:  -16
ParisMA
правильно гЕрай! если уж о потомках татар !
гость  (аноним)  25.07.2020, 12:27
Оценка:  +1
гость
А почему в Крым отдыхать не поехала со своим выводком? А? Патриотка хренова, кобыла лживая
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