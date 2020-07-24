Джамала показала яркие фото с пляжа
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Певица Джамала, которая недавно родила второго ребенка, отправилась вместе с мужем и детьми в Турцию. В своем Инстаграм-аккаунте артистка разместила серию фото, сделанных на пляже.
На снимках Джамала запечатлена без макияжа и в черном купальнике. Волосы она собрала в низкий пучок, а особое внимание уделила аксессуарам - на исполнительнице массивное кольцо, подвеска и браслеты на руках.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой. Она родила еще одного сына. Малыш получил имя Селим-Гирай. Спустя 4 дня, 23 июня, певицу выписали из роддома.
А недавно Джамала растрогала Сеть архивными фото.
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Путын, ввяди вайскаааааааа
Дедываевале
Хорошо они мацкавитской падали куев навставляли, Панцири-Шманцири
https://www.youtube.com/ watch?v=_vsTNA4e-lQ
Жыве Беларусь! Слава Украине!
ЗНАКОМАЯ ИЗ ЕВПАТОРИИ, ПРИСЛАЛА ССЫЛКИ НА ВЕБ-КАМЕРЫ ЗДРАВНИЦ И ПЛЯЖЕЙ КРЫМА.
ЭТО ЛЮТЫЙ ПИЗ..ДЕЦ! ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСЕХ УЖЕ ВЫВЕЗЛИ НАХ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР.
ОДНИ ЧАЙКИ ЛЕНИВО ВТЫКАЮТ
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!