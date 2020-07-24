Беременная Алена Шоптенко рассказала, что мешает ей жить

Хореограф поделилась проблемой с подписчиками.

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Хореограф Алена Шоптенко, которая показала редкое фото своего мужа, решила откровенно поговорить со своими фанатами. На странице в Инстаграм она рассказала про свою особенность, которая мешает ей жить.

По словам беременной звезды, она представляет себе в самых ярких красках то, чего на самом деле нет и обязательно в негативном смысле с самым страшным исходом.

Есть у меня одна удивительная особенность, которая, на мой взгляд, очень мешает жить - способность “накрутить“. Да, да, верно, это умение представить себе в самых ярких красках то, чего на самом деле нет, и обязательно в негативном ключе с самым страшным исходом. А работает это следующим образом: берем “мне показалось“, добавляем немного фантазии, варим это все в страхах, добавляем щепотку “а помнишь?!“, потом томим в духовке “меня не понимают“ и вуаля - худший вариант драмы готов, - написала в посте Алена.

По словам Алены, иногда такими мыслями она может “довести себя до полного разноса“, а как бороться с этим пока не понимает.

Поклонники Елены поддержали ее в комментариях, и признались, что также любят “накрутить“ себя в голове.

Ранее Алена Шоптенко рассказала, о какой профессии мечтала в юности.

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