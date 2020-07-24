Беременная Алена Шоптенко рассказала, что мешает ей жить
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Хореограф Алена Шоптенко, которая показала редкое фото своего мужа, решила откровенно поговорить со своими фанатами. На странице в Инстаграм она рассказала про свою особенность, которая мешает ей жить.
По словам беременной звезды, она представляет себе в самых ярких красках то, чего на самом деле нет и обязательно в негативном смысле с самым страшным исходом.
Есть у меня одна удивительная особенность, которая, на мой взгляд, очень мешает жить - способность “накрутить“. Да, да, верно, это умение представить себе в самых ярких красках то, чего на самом деле нет, и обязательно в негативном ключе с самым страшным исходом. А работает это следующим образом: берем “мне показалось“, добавляем немного фантазии, варим это все в страхах, добавляем щепотку “а помнишь?!“, потом томим в духовке “меня не понимают“ и вуаля - худший вариант драмы готов, - написала в посте Алена.
Есть у меня одна удивительная особенность, которая, на мой взгляд, очень мешает жить — способность «накрутить» 😅⠀ Да, да, верно, это умение представить себе в самых ярких красках то, чего на самом деле нет, и обязательно в негативном ключе с самым страшным исходом.⠀ А работает это следующим образом: берём «мне показалось», добавляем немного фантазии, варим это все в страхах, добавляем щепотку «а помнишь?!», потом томим в духовке «меня не понимают» и вуаля — худший вариант драмы готов!⠀ 🙄 Бывает могу довести себя мыслями до полного разноса, а потом по кусочкам собирать остатки своего самообладания 😂⠀ Как с этим бороться, пока не понимаю, поэтому мой вывод: лучше не думать, а пойти потанцевать 😅⠀ Как у вас?⠀ Рассказывайте, как с этим справляетесь 😊 Мне точно пригодится!
По словам Алены, иногда такими мыслями она может “довести себя до полного разноса“, а как бороться с этим пока не понимает.
Поклонники Елены поддержали ее в комментариях, и признались, что также любят “накрутить“ себя в голове.
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