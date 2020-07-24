Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Беременная Алена Шоптенко рассказала, что мешает ей жить

Комментариев: 1
Хореограф поделилась проблемой с подписчиками.
Беременная Алена Шоптенко рассказала, что мешает ей жить
Беременная Алена Шоптенко рассказала, что мешает ей жить
ivona bigmir)net

Читай также: Алена Шоптенко рассекретила забавные словечки 2-летнего сына

Хореограф Алена Шоптенко, которая показала редкое фото своего мужа, решила откровенно поговорить со своими фанатами. На странице в Инстаграм она рассказала про свою особенность, которая мешает ей жить.

По словам беременной звезды, она представляет себе в самых ярких красках то, чего на самом деле нет и обязательно в негативном смысле с самым страшным исходом.

Есть у меня одна удивительная особенность, которая, на мой взгляд, очень мешает жить - способность “накрутить“. Да, да, верно, это умение представить себе в самых ярких красках то, чего на самом деле нет, и обязательно в негативном ключе с самым страшным исходом. А работает это следующим образом: берем “мне показалось“, добавляем немного фантазии, варим это все в страхах, добавляем щепотку “а помнишь?!“, потом томим в духовке “меня не понимают“ и вуаля - худший вариант драмы готов, - написала в посте Алена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть у меня одна удивительная особенность, которая, на мой взгляд, очень мешает жить — способность «накрутить» 😅⁣⁣⠀ Да, да, верно, это умение представить себе в самых ярких красках то, чего на самом деле нет, и обязательно в негативном ключе с самым страшным исходом.⁣⁣⠀ А работает это следующим образом: берём «мне показалось», добавляем немного фантазии, варим это все в страхах, добавляем щепотку «а помнишь?!», потом томим в духовке «меня не понимают» и вуаля — худший вариант драмы готов!⁣⁣⠀ 🙄 Бывает могу довести себя мыслями до полного разноса, а потом по кусочкам собирать остатки своего самообладания 😂⁣⁣⠀ Как с этим бороться, пока не понимаю, поэтому мой вывод: лучше не думать, а пойти потанцевать 😅⁣⁣⠀ Как у вас?⁣⁣⠀ Рассказывайте, как с этим справляетесь 😊 Мне точно пригодится!

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

По словам Алены, иногда такими мыслями она может “довести себя до полного разноса“, а как бороться с этим пока не понимает. 

Поклонники Елены поддержали ее в комментариях, и признались, что также любят “накрутить“ себя в голове.

Ранее Алена Шоптенко рассказала, о какой профессии мечтала в юности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Алена Шоптенко, хореограф
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Василий-Пупкин    25.07.2020, 10:13
Оценка:  +1
Василий-Пупкин
беременная 6а6а это монстр, в середине сидит чужой
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь