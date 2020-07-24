Влюбленная Владимира Остапчука раскрыла секрет своей стройности

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Новая возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, в прямом эфире в инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала, как сохраняет фигуру.

По словам Кристины Горняк, в начале отношений Владимир постоянно пугал ее тем, что он быстро поправляется. А вот у нее как раз таких проблем нет.

«Я ем все и в любое время. Абсолютно не придерживаюсь никаких диет. Просто я не сижу на месте и очень много двигаюсь, – объяснила Кристина Горняк в интервью для канала «Украина». – Я не могу сказать, что у меня в семье все худые. Наверно, 50/50».

Однако не так страшен лишний вес, как воздействие вредной пищи на организм.

«Когда вы едите сладости и мучное, то такая еда – это нагрузка для организма. Она все равно оставляет отпечаток на теле. Поэтому страшно не то, что можно стать полной, но и еще иметь не очень привлекательный внешний вид», – объяснила героиня эфира «Зіркового шляху».

Кристина Горняк Пресс-служба

«Я иногда выпадаю на какой-то период из тренировок, – откровенно призналась Кристина Горняк в интервью для канала «Украина». – Сейчас я снова начинаю заниматься, но не могу делать это так активно и регулярно, как здоровые люди, так как у меня есть некоторые проблемы со спиной».

Кристина Горняк занимается спортом, несмотря на травмированную спину и плечо.

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Но кроме тренировок и выбора правильных продуктов, есть еще один секрет, почему известный шоумен в отличной форме.

«Владимир говорит, что я ведьма, – улыбнувшись, сказала героиня эфира «Зіркового шляху». – Потому что и я не поправляюсь, и он вместе со мной не набирает лишний вес».

Смотрите новый сезон программы «Зірковий шлях» с 3 августа в эфире канала «Украина».

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